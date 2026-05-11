字節跳動AI投資大加碼 今年資本支出將達9,300億元

字節跳動加大對AI基礎設施的投入，今年計劃資本支出將超過人民幣2,000億元（約新台幣9,300億元），較此前初步計畫增加25%。

港媒南華早報報導，知情人士透露，字節跳動去年年底提出的2026年AI資本支出預算為人民幣1,600億元，目前已上調至人民幣2,000億元。字節跳動還計劃把更大比例資金投向大陸國產AI晶片；另一名知情人士稱，字節跳動提高預算，主要是因為公司對AI的投入繼續加深，同時記憶體晶片成本也在上漲。

市調機構TrendForce於發布報告指出，由於多數北美主要雲端服務供應商近日再度調高2026年資本支出指引，以回應強勁的AI需求，因此該機構上調九大雲廠商（谷歌、AWS、Meta、微軟、甲骨文及字節跳動、騰訊、阿里巴巴、百度）全年合計資本支出預估至約8,300億美元，年增幅也從原本的61%提升至79%。

梳理目前大陸雲廠商2026年資本支出，阿里規劃三年內（2025–2027）支出在人民幣3,800億至4,800億元，主要投向雲基礎設施與AI晶片，其中晶片有七成投向國產；騰訊方面，高盛與市場預期支出落在人民幣900億至1,000億元之間，其中AI相關投入會超過人民幣360億元，主要投向GPU伺服器、自建IDC與混元模型等AI產品研發；百度方面，行業預期資本支出人民幣400億元，主要投向算力，包括自產崑崙芯與智能雲AI基礎設施等。

在算力資源稀缺下，豆包開始收費，有觀點認為這意味AI初步邁入商業化變現階段。科創板日報報導，大陸模型廠Token與ARR（年化穩定經常性收入）均實現躍進式增長。數據顯示，Minimax ARR已超過1.5億美元；智譜API ARR已突破2.5億美元，三度漲價仍供不應求，2026第1季Token調用量增長400%，真實廣闊的商業化需求正轉化為極速釋放的算力消耗。

國金證券指出，大陸開啟算力黃金年代，供給緊缺下好用的算力本身就是最核心的資產。在算力產業全鏈通膨下，行業景氣度正從核心晶片向AIDC、雲與算力服務等環節全面外溢。