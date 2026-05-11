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亞太共榮 APEC貿易部長會議 將推2目標

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會議將於本月廿二至廿三日在蘇州登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中方將與ＡＰＥＣ各方一道，積極推動會議達成兩大共識：建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序；打造創新、有活力的貿易投資合作新引擎。

新華社報導，大陸商務部九日舉行ＡＰＥＣ貿易部長會議專題記者會，介紹會議籌辦情況。李成鋼稱，今年是時隔十二年後，中國第三次擔任ＡＰＥＣ東道主。貿易部長會議是ＡＰＥＣ每年固定舉行的主要部長級會議。當前國際形勢變亂交織，全球經濟增長乏力，在這一背景下，中方將與ＡＰＥＣ各方一道，積極推動會議圍繞兩方面議題達成共識。

一是「建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序」。中方願以「亞太自貿區願景提出廿周年」為契機，推動區域內經貿規則協同發展，強化供應鏈互聯互通與韌性，構建有利於促進相互信任的貿易投資夥伴關係，為推進亞太自貿區進程提供更加清晰、務實的指引。同時，中方希望各方共同支持世貿組織第十四屆部長級會議後續進程和成果落實，積極維護以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。

二是「打造創新、有活力的貿易投資合作新引擎」。中方將與ＡＰＥＣ各方深入討論拓展和加強數位、綠色等新興領域合作的路徑和舉措，為促進亞太經貿創新發展、引領全球產業轉型升級注入強勁動力。數位合作方面，積極推動各方就推進貿易數位化達成共識，為亞太貿易投資發展構建更加完善的數位化環境。綠色發展方面，推動各方加強綠色發展戰略對接，助力亞太經濟和環境共同實現可持續發展。

李成剛並指出，圍繞ＡＰＥＣ中國年主線，中方希望通過本次會議發出三個訊號：一是中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放；二是中方倡導發展新質生產力，願以自身發展推動亞太創新發展；三是中方倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮。

李成鋼表示，中方期待與各方一道，努力推動本次貿易部長會議取得圓滿成功，為十一月領導人非正式會議貢獻重要的經貿成果，攜手建設促進共同繁榮的亞太共同體。ＡＰＥＣ領導人非正式會議十一月十八日至十九日將在深圳舉行。

大陸商務部 亞太 新華社

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