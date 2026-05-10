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央視揭低價「三無」電動四輪車亂象 「拆機電池」流入市場

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸近來出現不少商家販售低價電動四輪代步車，宣稱「不用上牌、不用駕照、買來就能上路」。（圖／央視財經）
大陸近來出現不少商家販售低價電動四輪代步車，宣稱「不用上牌、不用駕照、買來就能上路」。（圖／央視財經）

央視財經10日報導，大陸近來出現不少商家販售低價電動四輪代步車，宣稱「不用上牌、不用駕照、買來就能上路」。不過，央視《財經調查》節目發現，這些熱銷的「汽車」根本沒有正規生產許可，不僅由私人小作坊粗放組裝，還涉及偽造合格證、電池以舊代新等問題，恐危害道路交通安全。

報導指，在大陸各大短影音平台上，一些賣家打著「源頭工廠」旗號，聲稱僅需人民幣萬元左右，就能買到外形酷似豪車的電動四輪代步車，並承諾車輛不用駕照、不用上牌，即可上路行駛。

《財經調查》記者應聘進入山東金鄉縣一家商貿公司臥底調查，發現公司外停放近百台不同款式的電動四輪車，銷售人員會對著車輛與客戶視訊通話，詳細介紹車輛細節並推銷。銷售人員明知車輛無法上牌，仍以「低速車牌照」等說法打消客戶疑慮，且這類車輛購買者多為老年人，對交通法規了解有限，若遭交管部門查處，風險只能由購車者自行承擔。

報導指，商家對客戶承諾，下單後工廠將立即啟動生產，從組裝到物流配送，全程約10天即可送達。據銷售公司人員透露，這類違規四輪代步車多由商家分別採購車殼、電池、電機後自行組裝，所謂「源頭工廠」實際上只是零散私人小作坊。

報導續指，記者進入組裝廠房後發現，整體工序簡單、操作粗放，且該商貿公司實際上並未取得任何機動車輛生產許可。車輛電池安裝則在距離公司數十公尺外的另一處院子內進行；銷售人員稱，只要不安裝電池，監管部門就不能認定車輛是機動車，這是他們逃避監管的慣用手法。

報導稱，在華東某地一場電動車展覽會上，非標電動四輪車雖已被列為違規車輛，禁止公開展示，但商戶仍私下生產、販售車殼、電池、電機等零部件，並表示可正常訂貨採購。部分電池、電機經銷商甚至稱，可依客戶需求虛標參數，誇大電池容量與電機功率。

此外，報導還發現，部分車殼廠家明知產品違規，仍持續供貨，並存在偽造合格證、不標注廠名、缺失3C認證和工信部准入許可等問題，變相讓違規電動四輪車流入市場；部分電池廠則為違規電動四輪車提供「拆機電池」。所謂「拆機電池」，是指從廢舊設備或新能源汽車中拆卸下來，再經重新組裝、翻新後二次使用的鋰電池。報導指出，拆機電池續航衰減快、壽命短，還存在短路、起火、爆炸等安全隱患。

報導最後指，這些「三無」電動四輪車流入市場後，不僅侵害消費者權益，也對道路交通安全造成威脅。

《財經調查》記者應聘進入山東金鄉縣一家商貿公司臥底調查，發現公司外停放近百台不同款式的電動四輪車。這些「汽車」沒有正規生產許可，由私人小作坊粗放組裝，且涉及偽造合格證、電池以舊代新等問題。（圖／央視財經）
《財經調查》記者應聘進入山東金鄉縣一家商貿公司臥底調查，發現公司外停放近百台不同款式的電動四輪車。這些「汽車」沒有正規生產許可，由私人小作坊粗放組裝，且涉及偽造合格證、電池以舊代新等問題。（圖／央視財經）

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