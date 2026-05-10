快訊

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋將通車 這行為最高開罰6000

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

中職／悍將球團史第一人！范國宸700安達陣 下一人等李宗賢

聽新聞
0:00 / 0:00

投資過熱、跨界擴產 陸玻纖布泡沫隱憂現

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
AI熱潮推高電子玻纖布行情，但近期賽道投資過熱讓市場擔憂泡沫正在加速成型。圖取自宏和科技官網
AI熱潮推高電子玻纖布行情，但近期賽道投資過熱讓市場擔憂泡沫正在加速成型。圖取自宏和科技官網

AI熱潮推高電子玻纖布行情，但近期兩大關鍵公告直指市場隱憂。近一年暴漲1,286%的宏和科技發布風險提示稱，公司市盈率達418倍，遠超行業均值；主業為超細複合纖維面料的聚杰微纖公告稱，擬募資人民幣11億元「跨界」投建高端電子布項目，計劃12個月建成。在一則預警、一則擴產兩條訊息下，AI驅動下的電子布賽道，泡沫爭議驟然升溫。

陸電子布廠商宏和科技今年第1季營收為人民幣4.42億元，年增79.72%；淨利潤為人民幣1.4億元，年增354.22%，單季利潤接近2025年全年的70%。業績爆發源於AI服務器帶動特種電子布量價齊升，其特種布毛利率高達61.31%，成為核心增長引擎。雖然業績佳，但遠跟不上股價漲幅。因此該公司提醒，由於外部流通盤相對較小，可能存在非理性炒作風險。

中國基金報報導，業內人士表示，宏和科技此時發布風險提示，一方面是監管層對股價異常波動企業的規範要求；另一方面也是公司對自身估值與業績不匹配的清醒認識，避免市場過度炒作帶來的後續風險，同時折射電子布賽道情緒過熱的現狀。

另一方面，聚杰微纖宣布擴產帶來隱憂，分析認為，電子布屬於技術密集型行業，高端產品對生產工藝、產品良率、技術研發要求極高，且下游覆銅板、PCB企業對供應商認證流程嚴苛，認證周期長達1至2年。聚杰微纖缺乏行業技術積累與深厚的客戶資源，短期內要達到良率爬坡、產能消化、甚至盈利頗有挑戰性。

值得關注的是，目前大陸電子布巨頭紛宣告擴產，比如中國巨石淮安、中材科技、國際復材、菲利華、生益科技等企業也結合市場需求，布局相關產能提升計劃。

據悉，由於單台AI服務器所使用的PCB及電子布的價值量遠高於傳統服務器，高端電子布的供給在2026年底之前恐難以緩解，但中低端的電子布則將面臨產能過剩和價格戰的風險。且隨著越來越多的企業跨界湧入、現有龍頭持續擴產，電子布行業供需格局終將發生轉變。

人民幣

延伸閱讀

歐股吸睛 投資潛力浮現

台韓市場波動率與股價同飆 投資人看好AI硬體供應鏈續揚

代工廠攻AI 資本支出飆 鴻海、廣達等卡位伺服器、基建紅利

經濟日報社論／AI產業單極成長 是福是禍？

相關新聞

APEC貿易部長會議下周蘇州登場 李成鋼：陸願自身開放推動區域合作

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議將於22至23日在蘇州登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，圍繞APEC中國年的主線，中方盼通過此次會議發出三訊號，其中包括中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放；倡導發展新質生產力，願以自身發展推動亞太創新發展；以及倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮。

投資過熱、跨界擴產 陸玻纖布泡沫隱憂現

AI熱潮推高電子玻纖布行情，但近期兩大關鍵公告直指市場隱憂。近一年暴漲1,286%的宏和科技發布風險提示稱，公司市盈率達418倍，遠超行業均值；主業為超細複合纖維面料的聚杰微纖公告稱，擬募資人民幣11億元「跨界」投建高端電子布項目，計劃12個月建成。在一則預警、一則擴產兩條訊息下，AI驅動下的電子布賽道，泡沫爭議驟然升溫。

網傳8家車企鎖電被約談、3家被立案 涉事公司紛闢謠

中國網路近日盛傳多家新能源車企因「鎖電」引發大範圍投訴，監管部門隨即出手，「約談八家涉事新能源車企，其中三家被立案調查」，消息在網上持續發酵，有分析稱鎖電事件引發了新能汽車的集體信任危機。不過特斯拉、極氪、比亞迪等多家車企和中國汽車工業協會昨都否認被約談和調查，官方則尚未對此回應。有網民質疑消息來源是官媒和部分自媒體，籲官方嚴查來源，並澄清究竟是否有調查情事。

因應中東局勢…香港國泰航空下調燃油費 機票降價13%

香港國泰航空5月8日在官網上更新客運燃油附加費，宣布自5月16日起，大部分航線的客運燃油附加費下調逾一成。

美媒：DeepSeek首輪融資最多達500億人民幣 梁文鋒或參投4成

大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）首輪集資額據報增至最多500億元（人民幣，單位下同，約台幣2,302億元）。美國科技新聞網站The Information引述知情人士稱，創辦人梁文鋒個人或將出資最高達200億元，占此次融輪總額的40%。

散布晶片訂單訊息擾亂市場 陸2家自媒體遭罰200萬元

北京證監局日前公布案例，2名自媒體運營者因編造並傳播晶片訂單虛假訊息，被合計處以45萬元（人民幣，單位下同，約合新台幣207萬元）罰款，罰金約為其因相關訊息獲利金額的1,500倍。多家陸媒分析，該案與此前市場流傳的「阿里雲大量加購寒武紀晶片」訊息有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。