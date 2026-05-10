APEC貿易部長會議下周蘇州登場 李成鋼：陸願自身開放推動區域合作

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議將於22至23日在蘇州登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，圍繞APEC中國年的主線，中方盼通過此次會議發出三訊號，其中包括中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放；倡導發展新質生產力，願以自身發展推動亞太創新發展；以及倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮。

新華社報導，大陸商務部9日舉行專題記者會，介紹會議籌辦情況。李成鋼稱，今年APEC合作主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，設置「開放、創新、合作」三個主線。在全球經濟增長乏力背景下，亞太地區發展面臨多重複雜挑戰。在此背景下，中方將與APEC各方圍繞兩大方向推動共識。

李成鋼說道，在「建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序」。中方願以「亞太自貿區願景提出20周年」為契機，推動區域內經貿規則協同發展，強化供應鏈互聯互通與韌性，構建有利於促進相互信任的貿易投資伙伴關係，為推進亞太自貿區進程提供更加清晰、務實的指引。

李成剛續稱，在「打造創新、有活力的貿易投資合作新引擎」方面，中方將與APEC各方深入討論拓展和加強數字、綠色等新興領域合作的路徑和舉措，為促進亞太經貿創新發展、引領全球產業轉型升級注入強勁動力。

此外，李成剛說，圍繞APEC中國年的主線，中方希望通過本次會議發出三個訊號。他說，一是中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放。中方呼籲區域內規則和標準對接融合，鼓勵採取靈活方式商談更多有利於促進區域經濟一體化的經貿安排，推動亞太經貿體系進一步走向一體化。

二是中方倡導發展新質生產力，願以自身發展推動亞太創新發展。中方積極推進數字（數位）、綠色合作，堅持創新驅動，致力於通過技術進步和產業融合應用創造更多的增量市場，做大經貿蛋糕；三是中方倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮。會議期間，中方將舉辦投資便利化、電子提單、綠色供應鏈、電子口岸網絡等系列研討會，促進相關領域的經驗分享、政策交流和技術合作。

李成鋼還表示，「中方期待與各方一道，努力推動本次貿易部長會議取得圓滿成功，為11月領導人非正式會議貢獻重要的經貿成果，攜手建設促進共同繁榮的亞太共同體。」據悉，APEC領導人非正式會議將在11月18日至19日於深圳舉行。

此前，大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，今年已有多國團組訪問深圳，第1季深圳市外辦共接待75批團組，美國來訪團組數量最多。