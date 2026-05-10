快訊

Threads電腦版訊息功能上線！可表情回應、編輯訊息 群組聊天也將登場

店內接連被偷6雙鞋！老闆調監視器看到兇手「不生氣反而笑出來」：我很開心

愷樂傳嫁醫師尪！消失6年再爆喜訊 雙胞胎模樣曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC貿易部長會議下周蘇州登場 李成鋼：陸願自身開放推動區域合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
APEC貿易部長會議將於22在蘇州登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼9日說，圍繞APEC中國年的主線，中方希望通過此次會議發出三個訊號，其中包括中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放。（中國網）
APEC貿易部長會議將於22在蘇州登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼9日說，圍繞APEC中國年的主線，中方希望通過此次會議發出三個訊號，其中包括中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放。（中國網）

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議將於22至23日在蘇州登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，圍繞APEC中國年的主線，中方盼通過此次會議發出三訊號，其中包括中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放；倡導發展新質生產力，願以自身發展推動亞太創新發展；以及倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮。

新華社報導，大陸商務部9日舉行專題記者會，介紹會議籌辦情況。李成鋼稱，今年APEC合作主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，設置「開放、創新、合作」三個主線。在全球經濟增長乏力背景下，亞太地區發展面臨多重複雜挑戰。在此背景下，中方將與APEC各方圍繞兩大方向推動共識。

李成鋼說道，在「建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序」。中方願以「亞太自貿區願景提出20周年」為契機，推動區域內經貿規則協同發展，強化供應鏈互聯互通與韌性，構建有利於促進相互信任的貿易投資伙伴關係，為推進亞太自貿區進程提供更加清晰、務實的指引。

李成剛續稱，在「打造創新、有活力的貿易投資合作新引擎」方面，中方將與APEC各方深入討論拓展和加強數字、綠色等新興領域合作的路徑和舉措，為促進亞太經貿創新發展、引領全球產業轉型升級注入強勁動力。

此外，李成剛說，圍繞APEC中國年的主線，中方希望通過本次會議發出三個訊號。他說，一是中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放。中方呼籲區域內規則和標準對接融合，鼓勵採取靈活方式商談更多有利於促進區域經濟一體化的經貿安排，推動亞太經貿體系進一步走向一體化。

二是中方倡導發展新質生產力，願以自身發展推動亞太創新發展。中方積極推進數字（數位）、綠色合作，堅持創新驅動，致力於通過技術進步和產業融合應用創造更多的增量市場，做大經貿蛋糕；三是中方倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮。會議期間，中方將舉辦投資便利化、電子提單、綠色供應鏈、電子口岸網絡等系列研討會，促進相關領域的經驗分享、政策交流和技術合作。

李成鋼還表示，「中方期待與各方一道，努力推動本次貿易部長會議取得圓滿成功，為11月領導人非正式會議貢獻重要的經貿成果，攜手建設促進共同繁榮的亞太共同體。」據悉，APEC領導人非正式會議將在11月18日至19日於深圳舉行。

此前，大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，今年已有多國團組訪問深圳，第1季深圳市外辦共接待75批團組，美國來訪團組數量最多。

大陸商務部 APEC 亞太 供應鏈 中國

延伸閱讀

台巴主權AI算力中心投資案 賴總統盼台AI科技結合巴國綠電

2026年APEC貿易部長會議　22日蘇州召開

陸48部門 召開涉台會議

川習會前 李強：台灣問題是第1條紅線

相關新聞

APEC貿易部長會議下周蘇州登場 李成鋼：陸願自身開放推動區域合作

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議將於22至23日在蘇州登場。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，圍繞APEC中國年的主線，中方盼通過此次會議發出三訊號，其中包括中方倡導高水平對外開放，願以自身開放推動區域開放；倡導發展新質生產力，願以自身發展推動亞太創新發展；以及倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮。

網傳8家車企鎖電被約談、3家被立案 涉事公司紛闢謠

中國網路近日盛傳多家新能源車企因「鎖電」引發大範圍投訴，監管部門隨即出手，「約談八家涉事新能源車企，其中三家被立案調查」，消息在網上持續發酵，有分析稱鎖電事件引發了新能汽車的集體信任危機。不過特斯拉、極氪、比亞迪等多家車企和中國汽車工業協會昨都否認被約談和調查，官方則尚未對此回應。有網民質疑消息來源是官媒和部分自媒體，籲官方嚴查來源，並澄清究竟是否有調查情事。

因應中東局勢…香港國泰航空下調燃油費 機票降價13%

香港國泰航空5月8日在官網上更新客運燃油附加費，宣布自5月16日起，大部分航線的客運燃油附加費下調逾一成。

陸國務院推進化解地方債 稱要強調建立長效機制、防增隱性債務

大陸地方政府債務風險持續受到各界關注。大陸國務院總理李強9日主持召開國務院常務會議，研究推進地方政府債務風險化解工作。會議強調要完善支持化債政策、增強地方自主償債能力，並建立長效機制防範新增隱性債務，以確保如期完成化債任務。

美媒：DeepSeek首輪融資最多達500億人民幣 梁文鋒或參投4成

大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）首輪集資額據報增至最多500億元（人民幣，單位下同，約台幣2,302億元）。美國科技新聞網站The Information引述知情人士稱，創辦人梁文鋒個人或將出資最高達200億元，占此次融輪總額的40%。

散布晶片訂單訊息擾亂市場 陸2家自媒體遭罰200萬元

北京證監局日前公布案例，2名自媒體運營者因編造並傳播晶片訂單虛假訊息，被合計處以45萬元（人民幣，單位下同，約合新台幣207萬元）罰款，罰金約為其因相關訊息獲利金額的1,500倍。多家陸媒分析，該案與此前市場流傳的「阿里雲大量加購寒武紀晶片」訊息有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。