美媒：DeepSeek首輪融資最多達500億人民幣 梁文鋒或參投4成

大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）首輪集資額據報增至最多500億元（人民幣，單位下同，約台幣2,302億元）。美國科技新聞網站The Information引述知情人士稱，創辦人梁文鋒個人或將出資最高達200億元，占此次融輪總額的40%。

報導稱，若融資順利完成，將創下中國AI公司單輪融資的最高紀錄。DeepSeek這輪融資目標，最高金額可達500億元，而若落實，將是大陸AI公司單輪集資的最高紀錄。該公司估值將暴漲至約3,500億元（約515億美元），較4月初估值約100億美元飆升逾4倍。

報導還指，大陸「國家集成電路產業投資基金」（大基金）預計將成為DeepSeek第2大投東，這也是最大的大陸國有晶片投資基金。阿里巴巴及騰訊則「碰壁」，騰訊提出認購最多20%股份，但因比例過大已被婉拒。

值得注意的是，此次增資前市場已多次傳出DeepSeek尋求募資。陸媒「每日經濟新聞」先前報導，有消息稱，4月DeepSeek罕見展開巨額融資計畫，同時吸引騰訊、阿里巴巴2家大廠。然而消息傳出「DeepSeek與阿里巴巴談崩」一說。對此，報導引述市場人士透露，阿里應未進行相關談判。

第一財經分析，阿里的自有生態對DeepSeek而言適配度不高，而DeepSeek也不缺乏外部注資的候選股東，希望盡量減少條款層面的束縛。事實上，關於「阿里投資DeepSeek」的傳聞此前已經多次出現。早在去年DeepSeek熱度快速上升時，市場也曾傳出類似消息，當時阿里官方公關負責人回應「阿里投資DeepSeek」為不實消息。

界面新聞4月底曾指，「天眼查」App顯示，深度求索註冊資本由1,000萬元增至1,500萬元。其中梁文鋒認繳出資由10萬元增至510萬元，直接持股比率由1%升至34%；寧波程恩企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）持股由99%降至66%。

另外在產品方面，The Information提到，DeepSeek將於6月推出V4.1，進一步強化企業級AI應用能力。消息指，新版本據稱將新增同時處理圖像、聲音的能力，但輸出仍以文字生成為主。這也是首次明確面向企業市場推出工具型產品。