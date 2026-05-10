散布晶片訂單訊息擾亂市場 陸2家自媒體遭罰200萬元

北京證監局日前公布案例，2名自媒體運營者因編造並傳播晶片訂單虛假訊息，被合計處以45萬元（人民幣，單位下同，約合新台幣207萬元）罰款，罰金約為其因相關訊息獲利金額的1,500倍。多家陸媒分析，該案與此前市場流傳的「阿里雲大量加購寒武紀晶片」訊息有關。

近年此類涉及「訂單類」傳聞已多次影響市場，包括新能源與半導體產業個股，部分資訊甚至在未經證實情況下引發股價大幅波動。大陸監管機構亦持續加強對虛假訊息的打擊力度。

據第一財經，北京證監局5月9日公布行政處罰決定書，兩名「80後」（1980年後出生）自媒體運營者因散布涉及上市公司晶片訂單的虛假訊息，被合計罰款45萬元，而兩人合計獲利僅293.53元。

涉案2人分別為「馮朋朋」與「班可可」，2人透過微信公眾號編造及傳播「相關方大量追加某上市公司晶片訂單」等不實資訊。其中馮朋朋於2025年8月29日發布文章，並獲利119.83元；班可可則在次日改寫，並加入誇大內容後發布，獲利173.70元。相關方於8月31日要求刪文，並於9月1日發布澄清聲明。

報導指，北京證監局認定，班可可使用AI工具改寫內容並加入誇大表述，使資訊更具誤導性，構成擾亂市場秩序行為。監管部門依《證券法》規定，分別對兩人處以20萬元及25萬元罰款，並沒收違法所得。

儘管該案未直接點名涉事上市公司。但多家陸媒分析認為，相關市場傳言或與去年的「阿里採購寒武紀15萬片GPU（先進處理器）」消息有關。去年8月底，市場謠傳大陸科技巨頭阿里巴巴旗下阿里雲的通義千問大模型面臨算力缺口，阿里緊急追加寒武紀GPU 15萬片，但阿里雲隨後澄清稱相關消息不實。

相關虛假訊息曾引發市場波動，部分科技股出現短線異動，其中寒武紀股價一度盤中下跌約8.96%。北京證監局在決定書中指出，馮朋朋與班可可的行為構成編造、傳播虛假資訊，違反證券法相關規定，屬擾亂證券市場秩序行為。

報導稱，與直接編造虛假資訊不同，上市公司在訊息披露方面的「不承認也不否認」，給當前階段的訊息披露監管提出新的挑戰。目前對於部分明星科技企業而言，即便沒有具體訂單消息，僅「生態合作夥伴」或「探廠」、「審廠」等傳聞，也可能引發股價波動。

有上市公司高層稱，此前市場曾傳出某國外大型科技企業到公司「審廠」，公司對投資者詢問未作回應，對「是否屬實」亦不回應，並表示始終以「不回應」為原則。對如何平衡商業秘密與投資者知情權，「確實是問題」。