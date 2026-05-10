阿里擬將旗下AI接入淘寶 推「智能體式對話購物服務」

路透10日稱，阿里巴巴計畫將旗下人工智慧平台「通義千問」（Qwen）與電商平台淘寶融合，旨在以對話互動替代傳統的關鍵詞搜尋，以重塑購物模式。

報導引述知情人士指，Qwen的App將擁有淘寶和天貓超過40億件商品的完整目錄存取權限，並依托能夠管理物流和售後服務的「技能庫」。同時，它還將根據用戶的訂單歷史記錄、購物偏好提供購物推薦。

而在淘寶平台內，阿里巴巴將推出由Qwen支援的AI購物助手，其中包括虛擬試穿，和30天價格追蹤等工具。

報導分析，阿里巴巴進軍人工智慧驅動型購物領域，凸顯了中西電商平台之間的差距；其中，中國的模式允許人工智慧直接嵌入即時交易，但在美國，平台則更為分散。像是亞馬遜已利用人工智慧來改善其購物體驗，但對完全自主運作仍持謹慎態度。加拿大電商平台Shopify僅支援接入第三方AI代理，而不是運行面向消費者、整合式的AI平台。