大陸Q1「造船三大指標」續升 新接造船訂單年增195％

大陸造船業延續強勁增長態勢，大陸工信部9日公布最新數據顯示，2026年第1季造船三大指標（造船完工量、新接訂單量、手持訂單量）全面上升，國際市場占比維持全球領先，其中新接訂單年增達195.2％；綠色船舶（採用環保技術設計）新接訂單國際市占率達80.2％。

央視新聞報導，大陸工信部數據指出，2026年1月至3月，大陸造船完工量1,568萬載重噸，年增46.0％，其中出口船舶占總量的96.1％；新接訂單量5,953萬載重噸，年增195.2％；截至3月底，手持訂單量32,230萬載重噸，年增43.6％。

報導稱，三大造船指標持續全球領跑，造船完工量、新接訂單量及手持訂單量分別占全球市場57.3％、84.9％和69.8％，在18種主要船型中，大陸有15種新接訂單量居全球首位。其中超大型原油船、大型汽車運輸船、散貨船及萬箱級以上大型集裝箱船訂單市占率均超過90％。專家預測，今年三大指標仍將維持全球領先。

至於綠色船舶，報導稱，第1季大陸新接綠色船舶訂單國際市占率達80.2％，涵蓋LNG、LPG、甲醇、乙烷等多類雙燃料及電動船型，訂單結構持續向高端與低碳化發展。

其中，大陸自研的「鯤」系列15,000箱甲醇雙燃料集裝箱船交付後，每年可減少約12萬噸二氧化碳排放；「天山」號17.4萬立方公尺LNG船採用雙燃料系統；「創新19」輪為首艘單一甲醇燃料江海直達散貨船，二氧化碳排放減少90％，硫氧化物幾近零排放。

此外，今年第1季造船完工量為1568萬載重噸，年增46.0％，較2025年同期明顯提升，反映交付能力持續增強。中國船舶工業行業協會副秘書長陳文波分析指出，大陸造船業實現單個企業競爭向產業生態體系競爭躍遷。從效率來看，它極大地激發了產業的規模效應。「我們在一個區域集中了造船產業鏈上下游企業，造一艘船的時間就會大大縮短，成本也會明顯降低。」

報導並提到，江蘇啟東正打造千億級海工船舶產業集群，已累計建造70多艘「世界第一」與「（大陸）國內首艘」海工裝備，2025年規上（規模以上）工業產值達人民幣480億元新紀錄。

啟東中遠海運海工項目管理部建造經理朱毅表示，目前該公司有12個項目同時在建，主要以高端綠色海工裝備為主。現在的建造效率和水準有了大幅提高。以浮式生產儲油卸油裝置（FPSO）為例，第1艘2019年建造時國產化率60%，現在已達90%。周邊產業鏈供應鏈日益成熟，建造周期普遍縮短半年以上時間。