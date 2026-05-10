陸國務院推進化解地方債 稱要強調建立長效機制、防增隱性債務

大陸地方政府債務風險持續受到各界關注。大陸國務院總理李強9日主持召開國務院常務會議，研究推進地方政府債務風險化解工作。會議強調要完善支持化債政策、增強地方自主償債能力，並建立長效機制防範新增隱性債務，以確保如期完成化債任務。

新華社報導，會議指出，要統一思想認識，穩定市場預期，持續推進經濟穩中向好，並強調宏觀政策要靠前發力、提升效能。會議提到，要推動國內大循環，完善服務業與基礎設施建設，包括電網、算力網及物流網等。同時要加強民生保障，做好教育、醫療及「三農」工作。

會議還指出，要加強基礎研究投入與科研環境建設，並持續推進房地產、地方債務及中小金融機構等領域風險化解，防範系統性風險。

針對研究推進地方政府債務風險化解有關工作，會議稱，「一攬子化債方案」部署實施以來，債務風險化解工作取得明顯成效。會議提到，要繼續聚焦重點領域和薄弱環節，壓實地方主體責任，完善支持化債政策，增強地方自主償債能力，確保如期完成化債任務。要建立健全長效機制，堅決防範新增隱性債務。

另，會議還審議通過《中華人民共和國礦產資源法實施條例（草案）》。會議指出，條例進一步細化礦業權管理及資源開發利用制度措施，依法加強礦產資源全鏈條管理，完善資源儲備與應急制度，提升資源安全保障水準。

地方政府債務為大陸近年重點防範的經濟金融風險之一，北京當局透過多項政策工具推進化解，包括2024年11月推出總額10兆元（人民幣，單位下同）的化債資源，並於2024至2026年間每年安排2兆元債務限額，用於置換存量隱性債務；同時在2024至2028年間，每年從新增地方政府專項債中撥出8,000億元，用於支持化債工作。

此外，大陸財政部3月數據顯示，截至2月底，大陸地方政府債務餘額約56.6兆元。大陸第1季發行地方政府債券約3.1兆元，年增9.3%；其中再融資債券發行約1.7兆元，主要用於償還到期債券本金、置換債務達到「借新還舊」目的。