因應中東局勢…香港國泰航空下調燃油費 機票降價13%

香港國泰航空5月8日在官網上更新客運燃油附加費，宣布自5月16日起，大部分航線的客運燃油附加費下調逾一成。

國泰航空下調客運燃油附加費，5月16日起以香港購買機票計，減收於50至198元（港元，下同，約25美元），即下調幅度近13%。其中短途航班如香港台北航班，由目前389元下調至339元；中程航班由725元下調至633元；長途航班由1560元下調至1362元。

國泰航空說，為更靈活應對因中東局勢而急劇變化的航空燃油價格，燃油附加費會繼續每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。今次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。

港府運輸及物流局局長陳美寶稱歡迎國泰行動，說局方致力與香港的航空公司緊密協作，共同應對挑戰，務求將對香港機場運力的影響減至最低，並維持香港作為國際航空樞紐及物流中心的優勢。局方會繼續關注相關收費的調整情況，確保過程合理及透明，同時持續與業界保持溝通，強調香港的航空公司扮演關鍵角色及社會責任。

運輸及物流局在社交平台稍早發文表示，隨著近期航空燃油價格進一步回落，香港的主要航空公司剛宣布下調客運燃油附加費及再度下調貨運燃油附加費。國際航空燃油價格因中東緊張局勢而維持高位，對全球航空公司的營運持續構成壓力。運輸及物流局致力與本地航空公司緊密協作，共同應對當前挑戰，務求將對香港國際機場客貨運力的影響減至最低，並維持香港作為國際航空樞紐及物流中心的優勢。