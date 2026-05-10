快訊

腳拇趾痛千萬別輕忽 醫師示警痛風其實是全身血管在求救

星期人物／死囚翻身 伊朗地下金融帝王回歸 對抗美制裁

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

聽新聞
0:00 / 0:00

丁薛祥調研華為晶片基礎技術實驗室 與任正非交流

中央社／ 台北10日電

中國國務院副總理丁薛祥日前到訪中國科技巨頭華為的晶片實驗室調研，並與華為創始人任正非交流。丁薛祥表示，要提升基礎研究水準和原始創新能力，並要領軍科企敢做「從0到1」的原創突破。

中國官媒央視8日晚間的新聞聯播節目上，播出丁薛祥到訪位於上海的華為練秋湖研發中心，與任正非在晶片基礎技術研究實驗室交流的畫面。

不過，央視未披露2人具體交談內容。

新華社報導，這次丁薛祥赴華為調研的行程，是他近日在福建、上海、北京調研基礎研究的一部分。

丁薛祥也參訪中國新能源電池巨頭寧德時代、中國科學院、懷柔國家實驗室等地。

丁薛祥在調研中指出，要發揮新型舉國體制優勢，以「十年磨一劍」的恆心和毅力，提升中國基礎研究水準和原始創新能力。

他呼籲科技領軍企業敢於做「從0到1」的原創突破，更加注重從源頭和底層解決技術問題，以基礎研究能力提升鞏固行業領先地位。

丁薛祥提到，中共中央4月30日召開的加強基礎研究座談會，是中國科技發展的重要里程碑。

中共總書記習近平當時在座談會上說，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升中國原始創新能力，進一步打牢科技強國建設根基。

另外，中國國家發改委官網9日發布，發改委主任鄭柵潔近日赴上海人工智能實驗室，專題調研人工智慧（AI）發展情況。

鄭柵潔表示，要加強統籌謀劃和頂層設計，發揮國家實驗室等國家戰略科技力量優勢，強化人工智慧基礎研究，提升原始創新能力，全鏈條推進關鍵核心技術攻關，前瞻布局前沿探索。

國務院 華為 央視 任正非

延伸閱讀

陸研人才斷層／知中者萎縮 台正失去對陸解析力

18兆量子科技賽道！大陸第四代量子計算機「本源悟空-180」已上線運行

「特定工廠大師講座」第六場登場 掌握永續創新先機 助特定工廠突破轉型瓶頸

台師大赴日辦工作坊 AI物聯網實務經驗推向國際

相關新聞

陸國務院推進化解地方債 稱要強調建立長效機制、防增隱性債務

大陸地方政府債務風險持續受到各界關注。大陸國務院總理李強9日主持召開國務院常務會議，研究推進地方政府債務風險化解工作。會議強調要完善支持化債政策、增強地方自主償債能力，並建立長效機制防範新增隱性債務，以確保如期完成化債任務。

大陸Q1「造船三大指標」續升 新接造船訂單年增195％

大陸造船業延續強勁增長態勢，大陸工信部9日公布最新數據顯示，2026年第1季造船三大指標（造船完工量、新接訂單量、手持訂單量）全面上升，國際市場占比維持全球領先，其中新接訂單年增達195.2％；綠色船舶（採用環保技術設計）新接訂單國際市占率達80.2％。

50年前石油危機成就日系車 這次中國電動車機會來了？

50多年前那場石油危機，改寫全球汽車產業版圖，也成就了日本汽車產業。美國與以色列這次聯手對伊朗發動軍事行動，再度衝擊全球能源供應，是否也將進一步奠定電動汽車中國世代的到來？

美伊戰爭引發囤貨潮 陸上月出口意外大增14%

在美伊戰爭背景下，大陸海關總署昨（9）日公布4月外貿數據，得益於海外買家擔憂中東局勢推升成本而提前囤貨，以美元計，4月出口按年增長14.1%，不僅較3月回升11.6個百分點，遠勝市場預期。4月進口值年增25.3%，雖較3月回落2.5個百分點，亦優於市場預期。

外企敗退 陸廠稱霸家電市場 電視八大品牌都是國產品

大陸家電市場快速被國產產品全面占據，過去在大陸吃香的韓國三星、LG，日本的索尼已全面潰敗。以電視機來說，目前前八大家電品牌全是大陸國產，合併出貨市占高達95%。外資品牌的三星、索尼、飛利浦和夏普第1季合併市占不到3%。

大陸第四代量子電腦 上線

大陸安徽省量子計算晶片重點實驗室昨（9）日發布，第四代自主超導量子電腦「本源悟空-180」已上線運行，即日起開始接收全球量子計算任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。