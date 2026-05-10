丁薛祥調研華為晶片基礎技術實驗室 與任正非交流

中國國務院副總理丁薛祥日前到訪中國科技巨頭華為的晶片實驗室調研，並與華為創始人任正非交流。丁薛祥表示，要提升基礎研究水準和原始創新能力，並要領軍科企敢做「從0到1」的原創突破。

中國官媒央視8日晚間的新聞聯播節目上，播出丁薛祥到訪位於上海的華為練秋湖研發中心，與任正非在晶片基礎技術研究實驗室交流的畫面。

不過，央視未披露2人具體交談內容。

新華社報導，這次丁薛祥赴華為調研的行程，是他近日在福建、上海、北京調研基礎研究的一部分。

丁薛祥也參訪中國新能源電池巨頭寧德時代、中國科學院、懷柔國家實驗室等地。

丁薛祥在調研中指出，要發揮新型舉國體制優勢，以「十年磨一劍」的恆心和毅力，提升中國基礎研究水準和原始創新能力。

他呼籲科技領軍企業敢於做「從0到1」的原創突破，更加注重從源頭和底層解決技術問題，以基礎研究能力提升鞏固行業領先地位。

丁薛祥提到，中共中央4月30日召開的加強基礎研究座談會，是中國科技發展的重要里程碑。

中共總書記習近平當時在座談會上說，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升中國原始創新能力，進一步打牢科技強國建設根基。

另外，中國國家發改委官網9日發布，發改委主任鄭柵潔近日赴上海人工智能實驗室，專題調研人工智慧（AI）發展情況。

鄭柵潔表示，要加強統籌謀劃和頂層設計，發揮國家實驗室等國家戰略科技力量優勢，強化人工智慧基礎研究，提升原始創新能力，全鏈條推進關鍵核心技術攻關，前瞻布局前沿探索。