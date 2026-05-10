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網傳8家車企鎖電被約談、3家被立案 涉事公司紛闢謠

世界日報／ 中國新聞組／北京10日電
網傳多家新能源車企因鎖電問題被約談，涉事車企紛闢謠；示意圖。（取材自魯中晨報）
網傳多家新能源車企因鎖電問題被約談，涉事車企紛闢謠；示意圖。（取材自魯中晨報）

中國網路近日盛傳多家新能源車企因「鎖電」引發大範圍投訴，監管部門隨即出手，「約談八家涉事新能源車企，其中三家被立案調查」，消息在網上持續發酵，有分析稱鎖電事件引發了新能汽車的集體信任危機。不過特斯拉、極氪、比亞迪等多家車企和中國汽車工業協會昨都否認被約談和調查，官方則尚未對此回應。有網民質疑消息來源是官媒和部分自媒體，籲官方嚴查來源，並澄清究竟是否有調查情事。

綜合羊城晚報、九派新聞報導，「鎖電」事件近期報導源頭溯自央視今年4月的報導，稱2026年3月，全國12315平台關於車企OTA鎖電的相關投訴在1個月內超過1.2萬件，同比上漲273%，最終官方監管介入，八家車企被約談，三家因違規被立案調查，兩家車企撤回爭議升級包並承諾恢復性能。

近期，新能源汽車OTA「鎖電」問題遭用戶集中投訴。有車主投訴，新車標稱續航510公里，一次夜間升級後，實際連300都跑不到，快充從40分鐘拖到一個多小時。找4S店，人家甩鍋「冬季低溫影響」，不承認修改了電池參數。不少車主遇到了與他同樣的問題，「甚至有人貼出充電紀錄，大夥都覺得是被『鎖電』了」。

相關報導引發網友廣泛關注，但由於官方原始通報並未披露具體企業名單，網上隨即出現各類市場猜測。微博智搜等AI軟件則將上述八家車企列為：比亞迪、特斯拉、小鵬、理想、蔚來、問界、極氪、廣汽埃安等。

對此，小鵬、比亞迪、廣汽埃安、極氪、蔚來、問界等，均已闢謠。

特斯拉、理想向媒體表示「被約談」傳聞不實，特斯拉稱「特斯拉所有軟件更新都經過嚴格測試並備案」。小鵬稱，「部分社交帳號通過AI應用惡意炒作」，並將其納入名單，對其品牌和聲譽造成惡劣影響。經核實公司近期並未被約談也不存在被立案調查，公司會依法追究其法律責任。

比亞迪新聞打假辦公室9日發文稱，網上出現「比亞迪被約談、立案」相關不實傳言，刻意誤導公眾認知、擾亂網絡輿論環境。對此，我們已取證，將依法追究相關主體的法律責任。

廣汽埃安法務部也發文澄清，稱廣汽埃安從未因不實信息所涉事項被相關主管部門約談，亦不存在納入立案調查企業名單的情況，將依法追究造謠的法律責任。

中國汽車工業協會8日通過央視表示，網傳「新能源車企因鎖電問題被約談、立案」內容無官方來源，與事實嚴重不符，一切行業監管動態與執法舉措以主管部門官方正式信息為準。同時，希望新能源車企在優化電池管理系統的同時，積極處理鎖電相關的投訴爭議，用誠信經營守護品牌口碑。

比亞迪 特斯拉 央視 中國

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