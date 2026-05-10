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京東方OLED面板 三星引進

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

三星電子有意在明年Galaxy S27（標準版）智慧手機中引入「自家人」三星顯示（SDC）外的第二家OLED顯示面板供應商，而這一潛在人選是京東方 （BOE）。

分析認為，三星電子的旗艦手機面板採雙供應鏈策略，目的在引入一條「鯰魚」，透過供應商之間的競爭拉低螢幕採購價格，在記憶體暴漲的局面下挖掘新的盈利空間。

韓媒ZDNET Korea報導，大陸顯示企業已打入三星電子Galaxy A系列中階智慧手機的面板供應鏈，Galaxy A57就部分配備了來自TCL華星的柔性OLED；不過在螢幕規格與A57一致的S26 FE上，三星電子仍會將全部螢幕訂單交由三星顯示。

先前京東方曾為三星低階Galaxy機型供應OLED面板，但去年已停止供貨，更早前，雙方還經歷過專利糾紛，三星顯示指控BOE的OLED產品侵犯四項核心專利，雙方對簿公堂。

隨後兩家公司達成和解，京東方董事長陳炎順2025年12月親自拜訪三星電子總部，與視覺顯示業務負責人梁碩雨等人閉門會談，議題涵蓋LCD電視面板增量供應以及OLED智慧手機面板合作。

三星顯示在三星電子Galaxy OLED市場的占有率長期維持在99%左右，但三星集團內部存在利益平衡需求，三星電子需要以更低價格採購OLED面板，而三星顯示在蘋果iPhone OLED市場正與LG顯示激烈競爭。

但隨著記憶體價格上漲，三星電子手機業務成本劇增，急需降低OLED等硬體成本緩解壓力，因此考慮引入第三方螢幕供應商來保持供應鏈靈活性。

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