大陸第四代量子電腦 上線

大陸安徽省量子計算晶片重點實驗室昨（9）日發布，第四代自主超導量子電腦「本源悟空-180」已上線運行，即日起開始接收全球量子計算任務。

證券時報報導，「本源悟空-180」搭載單核180個計算比特超導量子晶片，在單晶片架構上實現百比特級量子計算。

有研究機構預計，到2035年，全球量子科技市場規模將突破9,000億美元，大陸產業規模將達2,600億美元，占全球市占近30%。

「本源悟空-180」主要技術參數為：搭載單核180個計算比特超導量子晶片，在單晶片架構上實現百比特級量子計算，具備180個可直接投入實際運算的計算量子比特，單比特邏輯門保真度99.9%，雙比特邏輯門保真度99%，另有251個耦合量子比特。

「本源悟空-180」由本源量子計算科技（合肥）有限公司自主研發，全鏈條自主可控。

其搭載的量子計算晶片系統、量子計算測控系統、量子計算環境支撐系統及量子電腦作業系統等四個關鍵核心體系，均由本源量子全棧自主研製。

2024年1月6日，本源量子研製的第三代自主超導量子電腦「本源悟空」（單核72個計算量子比特）全球上線，目前已穩定運行超兩年，被全球160多個國家進行約5,000萬次遠端存取，完成超90萬個全球量子計算任務，並於2025年實現大陸自主量子算力首次出口銷售。

本源量子是大陸首家量子計算公司，建設大陸首條量子晶片生產線，銷售部署了大陸首台超導量子電腦整機，研發大陸首套量子電腦作業系統並開放下載，和全大陸近百所高校合作開展了量子計算教育工程。

上海證券近期發布的研報提到，量子科技被「十五五」規劃建議置於六大未來產業之首，戰略價值在於突破經典計算的物理極限，為密碼學、材料科學、藥物研發等領域提供指數級算力提升。

量子科技產業已成為全球科技競爭的焦點領域，各國政府均加大戰略投入。在全球量子科技競速中，大陸穩居第一梯隊，形成「局部領跑、整體並跑」的戰略格局。

當前量子技術已從技術驗證進入商業化探索階段，將進入規模化應用探索期。2024年全球量子科技市場規模80億美元，大陸占比近四分之一。