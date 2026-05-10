美伊戰爭引發囤貨潮 陸上月出口意外大增14%

在美伊戰爭背景下，大陸海關總署昨（9）日公布4月外貿數據，得益於海外買家擔憂中東局勢推升成本而提前囤貨，以美元計，4月出口按年增長14.1%，不僅較3月回升11.6個百分點，遠勝市場預期。4月進口值年增25.3%，雖較3月回落2.5個百分點，亦優於市場預期。

據大陸海關總署數據，4月出口總值3,594億美元、進口2,746億美元，貿易順差擴大至848億美元，較前值511億美元顯著擴大，體現外貿出口韌性增強。

路透指出，這波出口成長主要歸功於全球買家擔心伊朗戰爭可能推升生產成本，因而大量下單囤積零組件。界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，導致前月增速驟降的假期效應全面消退，以及中東戰事使各國備貨需求上升，疊加全球AI投資熱潮延續，都對出口形成一定拉動。

從4月出口重點商品來看，以美元計，積體電路出口值年增99.6%、汽車出口值年增44.2%。美聯社報導，荷蘭銀行ING大中華區首席經濟學家宋林研判，預計今年整體外部需求仍將是大陸經濟成長的強勁動力，且主要得益於半導體和汽車出口的成長。

今年前4月，大陸進出口、出口及進口總額分別為2兆3,260億美元、1兆3,368億美元及9,891億美元，貿易順差3,477億美元。其中，大陸對美國的貿易順差擴大至877億美元，而這一強勁的出口勢頭將在下周川習會成為焦點。

前4月前三大出口市場分別是東協、歐盟和美國。其中，大陸4月對東協出口值年增15.2%、對歐盟出口年增13.4%、對美出口年增11.3%，扭轉了3月26.5%的降幅。宋林指出，受去年美國對大陸加徵關稅導致的基數效應影響，今年中美貿易情勢可望好轉。

展望後續出口走勢，王青認為，5月出口增速仍將保持在較高水準，主要受去年同期基數偏低推動。新出口動能方面，中東地區地緣政治衝突影響下，近期國際原油價格大幅上衝，全球經濟面臨通膨風險升高，增長動能減弱的新局面。

這代表未來外需走弱有可能波及大陸出口，而AI投資熱潮也存在很大程度的不確定性。

招商證券認為，當前外需改善更多體現為階段性修復，而非趨勢性走強，中東衝突帶來的能源和運輸成本上升，也可能擾動部分行業利潤和交付節奏。

進口方面，王青認為，在「大進大出」的貿易模式下，伴隨出口增速向常態水準回歸，先前超高的進口增速也會趨於回落。

不過，王青指出，考慮到當前政策面正在鼓勵擴大進口，今年進口增長動能將增強，特別是在消費品進口領域。

值得注意的有兩點：一是受全球AI投資熱潮推動，短期內積體電路進口還會處於高增狀態；二是中東地區地緣政治衝突在壓低大陸原油進口量的同時，會大幅推高原油進口價格。

路透則示警，伊朗戰事持續的時間越長，將使能源價格持續上漲，外需萎縮的風險也會加大，依舊疲軟的內需將無法彌補經濟成長的缺口。