大陸電視 國產稱霸 三星索尼潰敗

大陸家電市場快速被國產產品全面占據，過去在大陸吃香的韓國三星、ＬＧ，日本的索尼已全面潰敗。以電視機來說，目前前八大家電品牌全是大陸國產，合併出貨市占高達百分之九十五。外資品牌的三星、索尼、飛利浦和夏普第一季合併市占不到百分之三。

洛圖科技數據顯示，二○二六年第一季，大陸電視市場的品牌整機出貨量為八○六點五萬台，較二○二五年同期下降百分之八點八。其中，海信、ＴＣＬ、創維、小米、長虹、海爾、康佳、華為以及含子品牌的出貨總量約為七百六十八萬台，合計占到全市場出貨總量的百分之九十五點二。

外資品牌三星、索尼、飛利浦和夏普的第一季度出貨總量在二十萬台左右，不及前八大品牌中的任意一個品牌，較去年同期有兩位數的降幅，在大陸電視合併市占不到百分之三。三星日前決定全面退出大陸家電市場。

大陸電視市場的下跌在意料之中，自從二○二四年第四季國家補貼政策開啟，大陸電視市場僅兩季出貨量增長。從二○二五年第二季開始便轉為下跌，至今已經是連續第四個季度的下降。

洛圖科技認為，大陸電視市場短期將被動接受記憶體、顯示面板、塑膠等材料和零組件成本的負面波動，中長期還將受制於電視內容的同質化、交互不便捷，以及時代生活習慣的變遷，承壓格局難發生根本改變，市場繼續偏弱運行。

具體來看，大陸電視市場發展至今，市占已經高度集中。其中，海信、ＴＣＬ、創維、小米四大品牌當季出貨量均破百萬，四者的合併市占為百分之七十八點三，合併出貨量約為六百三十二萬台，年減百分之六點四，降幅小於整體產業。長虹、海爾、康佳和華為的出貨量分布在二十到五十萬台之間，除了華為的降幅較大之外，剩餘三家相對穩定，和去年同期相差不多。

洛圖科技認為，外資品牌在大陸電視市場的生存空間會越來越小，三星等知名品牌的撤離還會空出一部分大陸高階市場的市占。