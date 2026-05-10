大陸4月出口年增14.1% 遠勝預期

在伊朗戰爭背景下，大陸海關總署昨公布四月外貿數據，得益於海外買家擔憂中東局勢推升成本而囤貨，以美元計，四月出口按年增長百分之十四點一，不僅較三月百分之二點五的年增率顯著改善，也遠勝市場預期。

據大陸海關總署發布，以美元計算，四月出口值年增百分之十四點一，較三月大增十一點六個百分點，優於市場預期的年增百分之七點九；進口值年增百分之廿五點三，雖較三月略減二點五個百分點，但優於市場預期的年增百分之十五點二。四月貿易順差擴大至八四八點二億美元，較三月大增三三七億美元。

路透指出，這波出口成長主要歸功於全球買家擔心伊朗戰爭可能推升生產成本，因而大量下單囤積零組件。界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青說，導致上月增速驟降的假期效應全面消退，以及中東戰事使各國備貨需求上升，疊加全球ＡＩ投資熱潮延續，都對出口形成一定拉動。

據大陸海關總署四月出口重點商品量值表，以美元計，積體電路（半導體）出口值年增百分之九十九點六、汽車出口值年增百分之四十四點二。美聯社報導，荷蘭銀行ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林研判，今年外部需求仍將是大陸經濟成長的動力，主要得益於半導體和汽車出口成長。

今年前四月，大陸前三大出口市場分別是東協、歐盟和美國。其中對美出口年增百分之十一點三，扭轉三月百分之廿六點五的降幅。宋林說，受去年美國對大陸加徵關稅導致的基數效應影響，今年中美貿易可望好轉。

兩岸貿易也有增加，以美元計，四月大陸對台出口九十點三億美元，年增百分之廿六點九；自台灣進口二四一點七億美元，年增百分之廿二點六；進出口總額為三三二億美元，年增百分之廿三點八。

另外，造船業的三大指標均顯示大陸持續領先全球，大陸工信部昨公布數據，今年第一季大陸造船完工量年增百分之四十六，占全球市場份額的百分之五十七點三，其中出口船舶占總量的百分之九十六點一；新接訂單量年增百分之一九五點二，占全球市場份額的百分之八十四點九；截至三月底，手持訂單量年增百分之四十三點六，占全球市場份額的百分之六十九點八。