2026年APEC貿易部長會議 22日蘇州召開

2026年APEC貿易部長會議將於22至23日在中國江蘇省蘇州市舉辦，會議將圍繞「建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序」、「打造創新、有活力的貿易投資合作新引擎」等議題討論。

中國商務部今天下午召開記者會介紹有關情況。

據央視新聞9日報導，中國商務部有關負責人表示，亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議將於22至23日在江蘇蘇州舉辦，會議將圍繞「建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序」、「打造創新、有活力的貿易投資合作新引擎」等議題展開討論。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，希望透過本次會議釋出3個訊息，包括「中方倡導高水平的對外開放，願以自身開放推動區域開放」、「中方倡導發展新質生產力，願以自身的發展推動亞太創新發展」、「中方倡導普惠包容，願以合作共贏推動亞太共同繁榮」。

據中國商務部有關負責人於會上介紹，中國將與APEC各方深入討論拓展與加強數位、綠色等新興領域合作的路徑和措施。

在數位合作方面，將積極推動各方在推進貿易數位化上達成共識，為亞太貿易投資發展構建更加完善的數位化環境；在綠色發展方面，將推動各方加強綠色發展戰略對接，共同實現可持續發展。

中國為2026年APEC峰會與系列會議主辦方，今年APEC峰會將於11月在廣東深圳召開。根據中國外交部公開資料，中國曾兩度擔任主辦方，先前兩次APEC峰會分別為2001年10月在上海、2014年11月在北京。