荷莫茲海峽航運受阻 大陸4月原油進口量近三年最低

受到荷莫茲海峽的運輸幾乎完全中斷，導致原油和天然氣的重要運輸通道受阻。大陸海關總署9日發布，4月原油進口量年減20%至3847萬噸，為2022年7月以來的最低水準；天然氣進口量則下降約13%至842萬噸。

此外，成品油出口量跌約38%至近十年最低。與此形成對比，大豆進口量按年大漲近40%至848萬噸，受美國及巴西季節性供應雙重提振。

華爾街見聞報導，荷莫茲海峽行運近乎中斷，是此輪能源進口驟降的直接導火索，衝擊由上游原油供應延伸至下游煉化產品出口，4月成品油出口量暴跌約38%至312萬噸，為近十年最低。

與能源進口的全面萎縮形成對比，4月大豆進口量按年大漲近40%至848萬噸，美國貨物與巴西季節性供應共同提振了這一數字。

值得注意的是，波斯灣是鋁的重要供應來源之一，但憑藉全球最大鋁生產國的地位，大陸4月鋁出口量年增15%至59.8萬噸，創2024年11月以來新高。

彭博報導，中東通常佔大陸原油進口總量的約一半，以及液化天然氣進口總量的近三分之一。本月首批海關數據並未區分海運液化天然氣和通過管道陸路輸送的天然氣，但分析公司Kpler的船舶追蹤數據顯示，4月液化天然氣採購量已降至八年最低，海運端的萎縮程度已相當顯著。

天然氣短缺本應推升煤炭的替代需求，但4月煤炭進口量下降約13%至3308萬噸，為去年6月以來最低，主要原因在於進口煤價格相對高企，促使中國轉而依賴國內產能消化缺口。

能源供應收緊在下游煉化環節形成傳導。出於對境內能源短缺的擔憂，大陸優先將成品油調配用於境內消費，導致柴油、汽油等成品油出口量驟降至312萬噸。

金屬進口方面，銅金屬進口小幅回升至45.2萬噸，受益於3月國際銅價因戰爭引發全球經濟增長擔憂而走低；但銅精礦進口量年減20%至235萬噸，較去年同期的紀錄水準明顯回落。鐵礦石進口量維持相對平穩，約為1.04億噸。

農產品方面，4月大豆進口量大漲近40%至848萬噸，美國貨物與來自巴西的季節性供應共同推動了這一增長。