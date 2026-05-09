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18兆量子科技賽道！大陸第四代量子計算機「本源悟空-180」已上線運行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸安徽省量子計算晶片重點實驗室9日發布，第四代自主超導量子電腦「本源悟空-180」已上線運行，即日起開始接收全球量子計算任務。央視新聞
大陸安徽省量子計算晶片重點實驗室9日發布，第四代自主超導量子電腦「本源悟空-180」已上線運行，即日起開始接收全球量子計算任務。央視新聞

大陸安徽省量子計算晶片重點實驗室9日發布，第四代自主超導量子電腦「本源悟空-180」已上線運行，即日起開始接收全球量子計算任務。Wind數據顯示，目前A股涉及量子科技概念的上市公司接近50家，總市值超過人民幣4兆元（新台幣18兆元）。

證券時報報導，「本源悟空-180」搭載單核180個計算比特超導量子晶片，在單晶片架構上實現百比特級量子計算。

有研究機構預計，到2035年，全球量子科技市場規模將突破9000億美元，大陸產業規模將達2600億美元，占全球市占近30%。

「本源悟空-180」主要技術參數為：搭載單核180個計算比特超導量子晶片，在單晶片架構上實現百比特級量子計算，具備180個可直接投入實際運算的計算量子比特，單比特邏輯門保真度99.9%，雙比特邏輯門保真度99%，另有251個耦合量子比特。

「本源悟空-180」由本源量子計算科技（合肥）有限公司自主研發，全鏈條自主可控。其搭載的量子計算晶片系統、量子計算測控系統、量子計算環境支撐系統及量子電腦作業系統等4個關鍵核心體系，均由本源量子全棧自主研製。

中國科學技術大學教授、本源量子首席科學家、「本源悟空-180」研製團隊總負責人郭國平說，大國要有大算力，實現大陸量子計算科技自立自強，是基層科研人員的堅定信念。量子計算科技是一項造福全人類的前沿科技，本源量子科研團隊願和國內外同行一起，攜手艱苦奮鬥，造出更強量子電腦。

2024年1月6日，本源量子研製的第三代自主超導量子電腦「本源悟空」（單核72個計算量子比特）全球上線，目前已穩定運行超兩年，被全球160多個國家進行約5000萬次遠端存取，完成超90萬個全球量子計算任務，並於2025年實現大陸自主量子算力首次出口銷售。

本源量子是大陸首家量子計算公司，建設大陸首條量子晶片生產線，銷售部署了大陸首台超導量子電腦整機，研發大路首套量子電腦作業系統並開放下載，和全大陸近百所高校合作開展了量子計算教育工程。

「十五五」規劃明確提出前瞻佈局未來產業，量子科技和腦機界面等被明確列為未來產業，將成長為新的經濟增長點。其中，量子科技被列為未來產業首位，政策支持力度強。

上海證券近期發布的研報提到，量子科技被「十五五」規劃建議置於六大未來產業之首，戰略價值在於突破經典計算的物理極限，為密碼學、材料科學、藥物研發等領域提供指數級算力提升。

量子科技產業已成為全球科技競爭的焦點領域，各國政府均加大戰略投入。在全球量子科技競速中，大陸穩居第一梯隊，形成「局部領跑、整體並跑」的戰略格局。

當前量子技術已從技術驗證進入商業化探索階段，將進入規模化應用探索期。2024年全球量子科技市場規模80億美元，大陸占比近四分之一；預計到2035年，全球規模突破9000億美元，大陸產業規模達2600億美元，占全球市占近30%。

東吳證券指出，產業界形成以量子計算、量子通信、量子精密測量為核心的三大賽道。產業鏈結構涵蓋上游的稀釋製冷機、單光子探測器等核心組件，中游的各類原型機研發與組網設備，以及下游涉及金融、國防、醫藥等領域的雲計算與高精度應用服務，展現出極強的技術顛覆性與廣泛的應用空間。

晶片 計算機

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