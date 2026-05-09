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韓媒：京東方將進入三星S27手機OLED面板供應鏈

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
三星電子有意在明年 Galaxy S27（標準版）智慧手機中引入「自家人」三星顯示（SDC）外的第二家 OLED 顯示面板供應商，而這一潛在人選是京東方 （BOE）。圖為京東方在2023年高交會展位。（取材自京東方官網資料照）
三星電子有意在明年 Galaxy S27（標準版）智慧手機中引入「自家人」三星顯示（SDC）外的第二家 OLED 顯示面板供應商，而這一潛在人選是京東方 （BOE）。圖為京東方在2023年高交會展位。（取材自京東方官網資料照）

三星電子有意在明年 Galaxy S27（標準版）智慧手機中引入「自家人」三星顯示（SDC）外的第二家 OLED 顯示面板供應商，而這一潛在人選是京東方 （BOE）。

分析認為，三星電子的旗艦手機面板採雙供應鏈策略，目的在引入一條「鯰魚」，透過供應商之間的競爭拉低螢幕採購價格，在記憶體暴漲的局面下挖掘新的盈利空間。

韓媒 ZDNET Korea報導，大陸顯示企業已打入三星電子 Galaxy A 系列中階智慧手機的面板供應鏈，Galaxy A57 就部分配備了來自 TCL 華星的柔性 OLED；不過在螢幕規格與 A57 一致的 S26 FE 上，三星電子仍會將全部螢幕訂單交由三星顯示。

先前京東方曾為三星低階Galaxy機型供應OLED面板，但去年已停止供貨，更早前，雙方還經歷過專利糾紛，三星顯示指控BOE的OLED產品侵犯四項核心專利，雙方對簿公堂。

隨後兩家公司達成和解，京東方董事長陳炎順2025年12月親自拜訪三星電子總部，與視覺顯示業務負責人梁碩雨等人閉門會談，議題涵蓋LCD電視面板增量供應以及OLED智慧手機面板合作。

三星顯示在三星電子Galaxy OLED市場的佔有率長期維持在99%左右，但三星集團內部存在利益平衡需求，三星電子需要以更低價格採購OLED面板，而三星顯示在蘋果iPhone OLED市場正與LG顯示激烈競爭。

三星顯示目前是蘋果折疊螢幕iPhone的面板主供，同時還要應對LG顯示在IT OLED領域的擴張壓力，因此需要保持足夠高的利潤率，降低固定成本攤銷壓力，進而增強在蘋果市場的談判籌碼。

但隨著記憶體價格上漲，三星電子手機業務成本劇增，急需降低OLED等硬體成本緩解壓力，因此考慮引入第三方螢幕供應商來保持供應鏈靈活性。

此外，由於記憶體價格持續上漲導致大陸智慧手機廠商壓縮產能，2026年1月至4月期間，小米等廠商減產規模合計接近1億支，三星顯示向大陸手機廠商供應的OLED面板出貨量今年很大機率繼續收縮。

Counterpoint數據顯示，三星顯示以37%全球OLED市占率位居第一，京東方以15%排名第二，大陸三強京東方、維信諾、華星光電合計佔據38%的全球市場，三星顯示的OLED主導地位正受到大陸廠商的持續挑戰。

京東方 三星 OLED

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