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大陸首季黃金消費量增4.4% 金條金幣飆近五成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國黃金協會9日發布最新數據顯示，受黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，銀行銷售通路金條銷量大幅增長，第1季金條及金幣消費量202噸，年增46.4%。新華社
中國黃金協會9日發布最新數據顯示，受黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，銀行銷售通路金條銷量大幅增長，第1季金條及金幣消費量202噸，年增46.4%。新華社

中國黃金協會9日發布最新數據顯示，今年第1季黃金消費量303.2噸，年增4.4%。其中受黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，銀行銷售通路金條銷量大幅增長，第1季金條及金幣消費量202噸，年增46.4%。

第1季大陸境內原料產金81噸，年減6.18噸或7.08%；黃金消費量303.2噸，增長4.4%。

第1季消費量中，黃金首飾84.6噸，年減37.1%；金條及金幣202噸，年增46.4%；工業及其他用金16.6噸，年減7.4%。

中國黃金協會指出，第1季，黃金行業礦山與冶煉廠集中開展安全檢查，對各類生產設施進行隱患排查，部分企業依規停產檢修。系列管控舉措在一定程度上影響了第1季境內黃金產量。

該協會說，受國際金價高位運行且大幅波動的影響，境內黃金首飾消費持續承壓，黃金首飾消費量繼續下滑。與此同時，黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，銀行銷售通路金條銷量大幅增長。

第1季上海黃金交易所全部黃金品種成交量雙邊1.45萬噸，年減9.6%；成交額雙邊人民幣15.6兆元，年增46.5%。上海期貨交易所全部黃金期貨期權成交量雙邊6.76萬噸，年增22%；成交額雙邊人民幣56.8兆元，年增86.1%。

第1季大陸黃金ETF增倉量為50.4噸，年增114.8%。至2026年3月底，境內黃金ETF持倉量為298.2噸。

3月末，上海黃金交易所Au9999黃金收盤價為每克人民幣1018.9元，較年初開盤價上漲2.92%。

數據顯示，第1季大陸累計增持黃金7.1噸，截至3月末，大陸黃金儲備為2313.4噸，全球排名上升一位至第五位。

黃金 大陸

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