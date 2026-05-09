大陸首季黃金消費量增4.4% 金條金幣飆近五成

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象，並指北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願。

2026-05-09 14:11