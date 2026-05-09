假期拖累效應消退加上外需偏強 4月大陸出口年增14.1%

大陸海關總署9日公布數據，受到假期拖累效應消退加上外需偏強影響，以美元計，2026年4月出口金額年增14.1%，較3月回升11.6個百分點；進口年增25.3%，較3月回落2.5個百分點。

大陸4月貿易順差848.2億美元，較前值511.3億美元顯著擴大，體現外貿出口韌性增強，市場預期為833億美元。

界面新聞報導，針對出口增速的回升，東方金誠首席宏觀分析師王青，主要是因為導致上月出口增速驟降的假期效應全面消退。

除假期因素影響消退外，王青表示，中東戰事突發，各國備貨需求上升，加上全球AI投資熱潮延續，都對出口形成一定拉動。

王青指出，年初以來，全球AI投資熱潮進一步升溫，晶片價格上漲明顯。大陸在全球傳統晶片製程產能中占比三分之一左右，半導體產業鏈價格大幅上漲，會推動大陸積體電路出口額高增，對整體出口額形成強勁拉升作用。

海關數據顯示，前4月，大陸前三大出口市場分別是東協、歐盟和美國。其中，對東協出口年增19.1%，保持在較高水準；對歐盟出口增長19.0%，對美出口年減10.2%。

展望後續出口走勢，王青認為，5月出口增速仍將保持在較高水準，主要受上年同期基數偏低推動。新出口動能方面，中東地區地緣政治衝突影響下，近期國際原油價格大幅上沖，全球經濟面臨通脹水準升高，增長動能減弱的新局面。這代表未來外需走弱有可能波及大陸出口，而AI投資熱潮也存在很大程度的不確定性。

招商證券認為，當前外需改善更多體現為階段性修復，而非趨勢性走強，中東衝突帶來的能源和運輸成本上升也可能擾動部分行業利潤和交付節奏。

中國銀河證券高級宏觀分析師張迪指出，從外部需求來看，中東衝突正透過供應鏈傳導推高全球商品生產與運輸的成本，地緣衝突可能進一步壓制貿易增長。

不過張迪同時表示，從全球出口市占來看，大陸穩定的工業生產、出口產品競爭力和出口多元化等有利條件仍在強化，領先指標指向至三季度大陸出口仍具韌性。另外，隨著出口多元化持續推進，全球對大陸的依賴在加深。在當前海運受阻情形下，中歐班列及中亞陸路貨運等需求快速增長，能有效對沖地緣衝突對我國出口的衝擊。

進口方面，王青認為，在「大進大出」的貿易模式下，伴隨出口增速向常態水準回歸，先前超高的進口增速也會趨於回落。

不過，王青同時指出，考慮到當前政策面正在鼓勵擴大進口，今年進口增長動能將增強，特別是在消費品進口領域。值得注意的有兩點：一是受全球AI投資熱潮推動，短期內積體電路進口還會處於高增狀態；二是中東地區地緣政治衝突在壓低我國原油進口量的同時，會大幅推高原油進口價格。

「十五五」規劃綱要提出，加快建設貿易強國，促進外貿提質增效，推動進出口平衡發展。今年的政府工作報告也提出，「積極擴大進口、推進貿易平衡發」。

因此王青認為，綜合晶片、原油等大宗進口商品價格走勢，以及境內進口需求變化，5月進口額仍將保持較快增長，但後期有回落趨勢。