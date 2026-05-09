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大陸國家發改委：AI成增長新引擎 加強頂層設計與核心攻關

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔。國新辦
大陸國家發展改革委主任鄭柵潔。國新辦

大陸國家發改委主任鄭柵潔近日赴上海人工智能實驗室調研，他表示，境內人工智慧技術持續迭代、與實體經濟加速融合，已經成為經濟增長新引擎，要加強統籌謀劃和頂層設計，強化基礎研究，提升原始創新能力，全鏈條推進關鍵核心技術攻關。

發改委公眾號發布新聞稿引述鄭柵潔的話指出，要統籌發展和安全，強化人工智慧安全能力建設，探索治理模式和機制創新，保障人工智能健康有序發展。

他提到，要因地制宜落實人工智慧+行動，加大科學智能場景開放力度，協同建設科學領域國家人工智能應用中試基地，加速人工智慧賦能科學發現。

鄭柵潔一行現場察看了超智融合算力平台、科學智慧基礎平臺等建設情況，詳細瞭解了科學基礎大模型、國產軟硬體生態、具身智慧等技術創新進展，圍繞人工智慧前沿技術、安全治理、「人工智慧+科學」等熱點問題，與有關專家進行了深入交流。

鄭柵潔 上海 AI

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