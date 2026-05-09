大陸4月出口年增14.1% 進口年增25.3%

香港的5月，年年活躍，把醫療健康的展會活動，辦成一件「盛事」，算是香港的創舉。5月11日下周一，以「國際醫療健康周」為名，這一盛事又來了。為何香港能從2021年開始，連年操辦醫健業的「盛事」，聯合報資深香港特派員李春點出，香港至少有兩大本錢…

2026-05-09 07:00