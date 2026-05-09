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大陸4月出口年增14.1% 進口年增25.3%
大陸海關總署9日發布2026年4月進出口數據。4月以美元計價出口年增14.1%，優於預估年增8.4%。進口年增25.3%，優於預估20%。貿易順差848.2億美元。
大陸3月進出口總值為5,909億美元，年增12.7%。其中，3月出口年增2.5%至3,210億美元、進口年增27.8%至2,699億美元。其中，出口增速放緩至五個月低點，貿易順差的金額也低於市場預期。
據大陸海關數據顯示，4月積體電路出口320.4億個，年增3.8%；稀土出口5308.6噸，年增10.9%；手機出口5324.2萬支，年減5.1%；家用電器出口40773.9萬台，年增6.0%；船舶出口662艘，年減18%。4月汽車（包括底盤）出口93.9萬輛，3月為78萬輛。大陸1到4月汽車（包括底盤）出口325.1萬輛。
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