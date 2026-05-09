快訊

連鎖醫美「聖宜診所」也驚爆針孔偷拍 ！北市警查扣證物、帶回負責人

櫻桃小丸子40歲了！野口「ㄎㄎㄎ舞」神還原 松菸快閃店免費拿小禮還能合照

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」！知情人士爆：只是名義上的夫妻

聽新聞
0:00 / 0:00

香港長和港口爭端轉向法律戰 巴拿馬總統：向前邁大步

世界日報／ 記者陳宥菘／香港9日電
巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象。（新華社資料照片）
巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象。（新華社資料照片）

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象，並指北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願。

巴拿馬最高法院今年1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司，持有巴拿馬運河兩側巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港的運營合約違憲，巴拿馬政府2月下旬正式接管了這兩個港口，並分別交由航運巨頭馬士基、地中海航運臨時經營。

此後，北京遭指控對懸掛巴拿馬國旗的船隻實施騷擾和扣押，被視為對裁決的報復。北京官方否認相關指控，稱這為「無中生有，顛倒黑白」。

新加坡聯合早報引用法新社報導，穆里諾此前曾說，巴拿馬船隻在內地港口被扣留的情況「呈指數級增加」，不過，他7日受訪時說，相關數量已有所下降。

穆里諾表示，「在理性的推動下，這一曾迅速升級的緊張局勢已開始緩解，並稱北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願，並稱此舉是「向前邁出的一大步」。他強調，類似爭議不應通過在港口扣押船隻的方式解決。

目前，由7名巴拿馬國會議員組成的代表團正在內地訪問，進行巴中議會友好小組交流活動。代表團於3日抵達，行程計劃至10日結束。巴拿馬外交部長艾查4日曾喊話代表團向中方傳達訊息，稱巴拿馬法院相關裁決不應被當作施壓本國商船隊的工具。

長江和記實業已正式對巴拿馬政府提起國際仲裁，索賠金額超20億美元。長和表示，在近30年港口碼頭運營期間，已投入超18億美元用於基礎設施建設與技術升級。業內專家預估，本次仲裁案件審理周期至少長達兩年。

巴拿馬 香港

延伸閱讀

美等6國挺巴拿馬主權 關切中國經濟施壓

澳洲想收回達爾文港控制權 中企提起國際訴訟反擊

澳洲擬收回爾文港控制權 中企嵐橋提國際訴訟

伊朗駐韓大使館發表聲明 否認涉及荷莫茲海峽南韓船隻受損事件

相關新聞

大陸首季黃金消費量增4.4% 金條金幣飆近五成

中國黃金協會9日發布最新數據顯示，今年第1季黃金消費量303.2噸，年增4.4%。其中受黃金投資需求強勁，金條、金幣成為市場熱門投資品類，銀行銷售通路金條銷量大幅增長，第1季金條及金幣消費量202噸，年增46.4%。

香港長和港口爭端轉向法律戰 巴拿馬總統：向前邁大步

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象，並指北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願。

小米註冊多枚「尋天」商標替代YU9 或成獨立汽車子品牌

小米科技已註冊多枚「尋天」（SKYNOMAD）商標，擬以此打造獨立汽車子品牌，替代先前網傳的YU9車型命名。「尋天」將與主品牌「小米」進行差異化定位，用於增程式車型和房車系列。

假期拖累效應消退加上外需偏強 4月大陸出口年增14.1%

大陸海關總署9日公布數據，受到假期拖累效應消退加上外需偏強影響，以美元計，2026年4月出口金額年增14.1%，較3月回升11.6個百分點；進口年增25.3%，較3月回落2.5個百分點。

大陸國家發改委：AI成增長新引擎 加強頂層設計與核心攻關

大陸國家發改委主任鄭柵潔近日赴上海人工智能實驗室調研，他表示，境內人工智慧技術持續迭代、與實體經濟加速融合，已經成為經濟增長新引擎，要加強統籌謀劃和頂層設計，強化基礎研究，提升原始創新能力，全鏈條推進關鍵核心技術攻關。

大陸4月出口年增14.1% 進口年增25.3%

大陸海關總署9日發布2026年4月進出口數據。4月以美元計價出口年增14.1%，優於預估年增8.4%。進口年增25.3%，優於預估20%。貿易順差848.2億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。