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香港長和港口爭端轉向法律戰 巴拿馬總統：向前邁大步
巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象，並指北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願。
巴拿馬最高法院今年1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司，持有巴拿馬運河兩側巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港的運營合約違憲，巴拿馬政府2月下旬正式接管了這兩個港口，並分別交由航運巨頭馬士基、地中海航運臨時經營。
此後，北京遭指控對懸掛巴拿馬國旗的船隻實施騷擾和扣押，被視為對裁決的報復。北京官方否認相關指控，稱這為「無中生有，顛倒黑白」。
新加坡聯合早報引用法新社報導，穆里諾此前曾說，巴拿馬船隻在內地港口被扣留的情況「呈指數級增加」，不過，他7日受訪時說，相關數量已有所下降。
穆里諾表示，「在理性的推動下，這一曾迅速升級的緊張局勢已開始緩解，並稱北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願，並稱此舉是「向前邁出的一大步」。他強調，類似爭議不應通過在港口扣押船隻的方式解決。
目前，由7名巴拿馬國會議員組成的代表團正在內地訪問，進行巴中議會友好小組交流活動。代表團於3日抵達，行程計劃至10日結束。巴拿馬外交部長艾查4日曾喊話代表團向中方傳達訊息，稱巴拿馬法院相關裁決不應被當作施壓本國商船隊的工具。
長江和記實業已正式對巴拿馬政府提起國際仲裁，索賠金額超20億美元。長和表示，在近30年港口碼頭運營期間，已投入超18億美元用於基礎設施建設與技術升級。業內專家預估，本次仲裁案件審理周期至少長達兩年。
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