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陸專家分析 肯德基指數顯示消費市場回穩

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海8日電

大陸專家從「肯德基指數」發現，大陸肯德基產品的平均售價（ASP）回升來看，大陸消費市場正在呈現回穩訊號。

上海市政府8日舉辦2026年首期中外媒體財經沙龍，聚集大陸知名財經大V（指財經網紅）針對當前外界對於大陸消費市場的理解進行回應與說明。

為海內外投資機構提供數據材料的百觀科技CEO吳冕卿表示，從中國肯德基的報表來看，ASP從2023年第2季開始，指標年增下降，但在全中國收入增長，代表消費者還在消費，但願意付的價格下降，不過，去年第4季，數據由負轉平，預計今年第1季回升，現階段是有趣時間點，轉折點正到來，也是投資客戶正在關注的。

「秦朔朋友圈」創始人秦朔表示，從消費實物量來看，消費量跟消費水平，消費質量、結構、品種沒有降級，反而豐富，港澳地區民眾會往珠海山姆店採購便是例證。

肯德基 上海 指數

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