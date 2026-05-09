陸新能源車滲透率衝破60% 市場消費主力地位確立

中國乘聯分會最新統計數據顯示，4月中國大陸狹義乘用車銷量約142萬輛，其中新能源車零售量達86萬輛，新能源車滲透率首次突破60%，創歷史新高。

華夏時報報導，從行業整體來看，新能源滲透率持續走高已經成為不可逆的行業趨勢，4月行業新能源滲透率突破60%，意味著國內乘用車市場消費結構徹底完成轉型，新能源車型成為市場消費主力，燃油車市場持續被擠壓。

這也直接導致傳統燃油車企面臨更大的轉型壓力，未完成新能源轉型、產品更新滯後的品牌，銷量持續承壓。與此同時，新能源賽道內部競爭也轉為「質價競爭」，產品質量、智慧化體驗、售後保障、品牌口碑成為消費者購車的核心考量標準。

汽車行業分析師張毅表示，今年以來，國內車市經歷從價格內捲到價值回歸的快速轉向，年初部分車企曾通過降價、補貼等方式搶占市場，但隨著行業價格戰已實質性終結，進入4月，行業因供應鏈等問題開啟集體漲價周期，中小車企此前因成本控制能力薄弱，在價格戰中利潤空間被大幅壓縮，且未能通過低價有效拉動銷量，成為部分中小車企銷量低迷的重要原因。

中通社報導，中國大陸4月車市整體平穩，傳統自主品牌穩居主力，上汽集團銷量32.8萬輛，連續四個月居首，自主品牌占比近70%；比亞迪售出32.1萬輛，月增6.9%，海外銷量達13.5萬輛，出海銷量成增長核心，但受高基數影響，1至4月累計銷量年減26%；吉利汽車銷量23.5萬輛，新能源占比57.7%。

造車新勢力洗牌顯著，零跑交付7.1萬輛創新高，年增73.9%，成唯一單月突破7萬的新勢力；極氪交付3.2萬輛，年增132%，小鵬3.1萬輛（小幅下滑），小米汽車交付超過3萬輛，迅速躋身第一梯隊。

汽車行業分析師張毅說，從整體來看，4月共有十家新勢力車企單月交付量突破了2萬輛，相較於3月的九家有所增加，新勢力車企整體交付門檻也持續提升，但品牌之間的銷量差距持續擴大，頭部聚集效應愈發明顯。