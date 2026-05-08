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香港國泰航空宣布下調燃油附加費

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

香港國泰航空5月8日在官網上更新客運燃油附加費，宣布自5月16日起，大部份航線的客運燃油附加費下調逾1成。

國泰航空下調客運燃油附加費，5月16日起以香港購買機票計，減收於50至198港元，即下調幅度近13%。其中短途航班如香港台北航班，由目前389港元下調至339港元；中程航班由725港元下調至633港元；長途航班由1560港元下調至1362港元。

國泰航空說，燃油附加費會繼續每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。今次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。

港府運輸及物流局局長陳美寶稱歡迎國泰行動，說局方致力與本地航空公司緊密協作，共同應對挑戰，務求將對香港機場運力的影響減至最低，並維持香港作為國際航空樞紐及物流中心的優勢。局方會繼續關注相關收費的調整情況，確保過程合理及透明，同時持續與業界保持溝通，強調本地航空公司扮演關鍵角色及社會責任。

國泰航空 中東 香港

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