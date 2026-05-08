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陸消費冷感？陸專家從「肯德基指數」看到消費回穩訊號

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
上海市政府新聞辦8日舉辦2026年首期中外媒體財經沙龍，聚集大陸知名財經大V針對當前外界對於大陸消費市場的理解進行回應與說明。記者黃雅慧／攝影
上海市政府新聞辦8日舉辦2026年首期中外媒體財經沙龍，聚集大陸知名財經大V針對當前外界對於大陸消費市場的理解進行回應與說明。記者黃雅慧／攝影

外界普遍認為大陸市場呈現「消費降級」現象，大陸財經大V（指財經網紅）認為，大陸消費市場並非複製國外消費市場變化，而是正在演化中，呈現理性化與創新；此外，從近日「肯德基指數」，大陸肯德基產品的平均售價（ASP）有望回升來看，大陸消費市場正在呈現回穩訊號。

英媒「BBC中文」4月報導曾指，雖然大陸經濟增長率第1季增長5%超預期，但居民人均消費支出第1季增速僅2.6%，並稱消費呈現冷感；另一方面，大陸內部也有聲音稱，大陸消費市場呈現「K型分化」、「冰火兩重天」，表示不同地區、代際間消費狀態不同，有的地區、群體呈現消費升級，然而有的地區、群體在消費上則更追求性價比。

上海市政府新聞辦8日舉辦2026年首期中外媒體財經沙龍，聚集大陸知名財經大V針對當前外界對於大陸消費市場的理解進行回應與說明。

為海內外投資機構提供數據材料的百觀科技CEO吳冕卿稱，近期從數據在大陸消費市場看到三個現象：一是從中國餐飲連鎖巨頭肯德基的報表來看，ASP從2023年第2季開始，指標年增下降，但在全中國收入增長，代表消費者還在消費，但願意付的價格下降，不過，去年第四季，數據由負轉平，預計今年第1季回升；二是從海外奢侈品消費看，高端品牌在2023年至2025年間增長呈顯下降，去年第3季開始，包括Coach、愛馬仕等品牌在中國呈現正增長，判斷跟資本市場回暖有關；三是感受到大家對房市預期，經這幾年調整已穩定，既然下降已被認為既定事實，未來負面看法會縮減，消費者信心回歸正常化水平。他說，「現階段是有趣時間點，轉折點正到來」，也是投資客戶正在關注的。

「秦朔朋友圈」創始人秦朔表示，用K型分化來談大陸消費社會並不全面，他提出三點：一是雖然大陸物價看，消費數據不夠強勁，但從消費實物量（消費者實際消費產品的數量）來看，消費量跟消費水平，消費質量、結構、品種沒有降級，反而豐富，港澳地區民眾會往珠海山姆店採購便是例證；二是大陸消費在演化之中，標誌是理性化跟創新的混合；三是電商對大陸消費有促進作用，且能同步觸達多個層級消費者。

秦朔說，外界常說大陸經濟呈現供強需弱，但他不認為需求弱，問題在於「供多價壓」，不代表消費水平下降，對企業、商家而言，接下來要在韌性堅持，創新中求發展。

中歐陸家嘴國際金融研究院副院長劉功潤認為，國際媒體報導用中國消費降溫跟他看到大陸消費數據的強勁有落差，這個落差在於，外界用舊買方視角看今日中國消費，不能適應新的邏輯。事實上中國消費底層邏輯在切換、「進化」。而這切換的動力在於「創新」跟「國潮2.0」。創新帶來商業系統升級重塑消費結構，國潮更多是為自己價值認同、文化自覺買單。

劉功潤稱，長期消費潛力不能複製過去成長曲線，而是要持續培育創新、文化生態體系，「內需驅動、文化自信、全球輻射」的消費格局。

然而，劉功潤也提及，大陸經濟增長、消費問題還伴隨房地產調整與人口老化。他強調，房價、房地產扼殺，不如說是正進行一場「中國式資產負債表重組」。消費不是靠房產增值財富幻覺，要依靠真正的收入增長、質量增加。

「秦朔朋友圈」創始人秦朔表示，用K型分化來談大陸消費社會並不全面。記者黃雅慧／攝影
「秦朔朋友圈」創始人秦朔表示，用K型分化來談大陸消費社會並不全面。記者黃雅慧／攝影

中歐陸家嘴國際金融研究院副院長劉功潤認為，外界用舊買方視角看今日中國消費，不能適應大陸新的邏輯。記者黃雅慧／攝影
中歐陸家嘴國際金融研究院副院長劉功潤認為，外界用舊買方視角看今日中國消費，不能適應大陸新的邏輯。記者黃雅慧／攝影

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