還推付費版本…豆包搜黎元洪變演員范偉 網轟：低級錯誤

有中國網友反映，將推出付費版本、字節跳動旗下的AI工具「豆包」，用它查詢中華民國第二任總統黎元洪時，竟錯配成演員范偉的惡搞劇照，低級錯誤引發爭議。豆包則回應，出錯是因為兩人樣貌相似，網圖長期混用、誤用。負責人表示，已完成修正。中媒則質疑，未來AI一旦收費營運，是否應為生成結果的準確性負責。

據港媒報導，有網友在小紅書發帖稱，使用豆包檢索中華民國第二任大總統黎元洪，出現的配圖卻是中國男演員范偉在電影「建黨偉業」中的惡搞劇照。該網友批評，「近代人物還用得著給演員圖片？『豆包』愈來愈不智慧了。」

不少用戶測試後發現，豆包搜索結果不盡相同，有時顯示范偉圖片，有時同時給出范偉、黎元洪照片。網友調侃，「以後估計范偉就是（豆包AI）免費版標配了」。

豆包系統被問及為何會犯此類低級錯誤時，則回覆黎元洪、范偉非常相似，且惡搞圖當年流傳甚廣，流量比黎元洪原版歷史照片傳播度高得多，網上存在大量混用誤傳，因而辨識失誤。豆包相關負責人回應，相關問題已「優化」。

豆包的AppStore頁面4日出現付費版本服務聲明，宣稱標準版每月68元人民幣（約10美元）、加強版每月200元、專業版每月500元，「豆包付費」衝上微博熱搜。豆包官方強調，會始終提供用戶日常使用的免費服務，在此基礎探索更多增值服務，相關方案仍在測試階段。

消息人士透露，豆包付費版鎖定高階需求，涵蓋簡報製作、數據分析、影像創作，由於進階運算須消耗龐大算力，因而規劃收費模式提升模型效能。

澎湃新聞則質疑，AI平台邁向收費化後的責任問題。評論指出，若用戶付費換取服務，平台理應保障內容基本準確；若持續出現低級錯誤，勢必衍生消費權益、商業倫理及責任劃分等爭議。未來AI服務提供者，應盡到訊息可靠性的基本保障義務。