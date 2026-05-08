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用打印照片秒開門… 中國消協實測智能鎖 這些功能有隱患

世界日報／ 中國新聞組／北京8日電
不少商家為智能門鎖配備了IC卡作為備用鑰匙。(央視截圖)
不少商家為智能門鎖配備了IC卡作為備用鑰匙。(央視截圖)

智能門鎖憑藉便捷高效的使用體驗，已成為不少現代家庭的標配產品。近日，京津冀三地消協組織採集20個主流品牌、30款熱銷智能門鎖比較試驗，其中有的產品，用一張打印照片就能打開。在對某款智能鎖的測試中，工作人員事先錄入自己的人臉信息。隨後，另一名工作人員使用其照片也順利打開門鎖。

央視新聞微信公眾號報導，工程師介紹，出現這類問題，主要是部分企業希望給用戶帶來更順暢、接近「秒開」的解鎖體驗，因此會適當調低識別閾值，優先保障操作的便捷性。而有的門鎖把閾值調得相對高一些，在安全性提高的同時，開門時間則會稍長。

此外，為了給消費者更好的體驗感，不少商家為智能門鎖配備IC卡作為備用鑰匙。但IC卡帶出家門後，不僅大多數可被複製，甚至還可能被隔空複製。

在這次檢測的30款產品中，有19款出廠時帶有IC卡，其中12款可被複製的IC卡成功解鎖。此類IC卡是智能電子門鎖的一種備用解鎖方式，在實際檢測中，有的IC卡加密薄弱，極易被複製開鎖。不法分子使用簡易破解設備，無需接觸、靠近卡片即可讀取信息，就能快速複製出一張「萬能卡」，輕鬆打開房門。

工程師提醒，在攜帶IC卡的時候，要留意被複製的風險，如果平時不使用IC卡解鎖，可以在智能門鎖的設置中選擇不啟用IC卡功能。

這次檢測中還發現，部分智能門鎖有遠程開門的功能，但實際使用過程中，數據傳輸並沒有加密，隱私與遠程控制存風險。少數產品在傳輸賬號密碼、遠程開鎖指令時，採用明文傳輸，駭客可在同一網絡環境下截獲信息，重放指令實現非法開鎖。

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