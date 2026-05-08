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「法號迦悲」…宇樹G1機器人在南韓受戒：不過度充電

世界日報／ 中國新聞組／北京8日電
宇樹G1在南韓首爾曹溪寺受戒，法號迦悲，引發廣泛關注。(取材自快科技)
宇樹G1在南韓首爾曹溪寺受戒，法號迦悲，引發廣泛關注。(取材自快科技)

一台由中國製造的宇樹G1人形機器人，6日在南韓首爾曹溪寺正式亮相，並全程參與了佛教受戒儀式。該機器人獲賜法號「迦悲」，在儀式中身著長衫與袈裟，遵循了合掌致意、懺悔發願、接受戒律等核心流程，並承諾遵守不過度充電等「機器人五戒」。

快科技報導，考慮到機器人的物理特性，儀式環節進行了人性化調整，將其中的「燃臂」環節替換為粘貼燃燈會貼紙及佩戴108顆念珠。

在受戒現場，「迦悲」通過搭載的AI對話程序明確回應了皈依誓言，並承諾遵守為其訂製的「機器人五戒」，具體內容包括不傷害生命、不損壞其他機器人及物品、不頂撞人類、不做欺騙性表達以及不過度充電。

當戒師僧侶問道：「是否願意皈依佛、法、僧？」時，搭載了AI對話程序的「迦悲」清晰而響亮地回應：「是的，我皈依。」這一幕既新奇又莊重，成為現場的一大亮點。

當念到「五戒」時，圍觀者看著動作略顯生硬卻一本正經合掌的「僧人」，覺得新奇又有些好笑。

報導指出，值得一提的是，儀式舉辦地曹溪寺，是南韓禪宗佛教的總堂，足見此次活動的特殊性。據悉，受戒是佛教中皈依三寶（佛、法、僧）、承諾遵守戒律的重要儀式。

當天，「迦悲」頭戴模擬「剃髮」樣式的頭盔，身著長衫與袈裟緩緩入場，在鐵山聖雄禪師等戒師面前恭敬合掌而立，全程遵循人類受戒的核心流程：合掌致意、懺悔發願、接受戒律。

據了解，「迦悲」並非首個與佛教結緣的機器人。此前，日本已推出首個「佛陀機器人」，該機器人同樣以中國宇樹科技的Unitree G1人形機器人為載體，搭載了專門的佛教AI系統，可實現念經、與信眾互動等功能。

佛教 機器人 南韓

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