引入「海賊王」、獨播「流星花園」… 24年星空衛視停播

又一個童年回憶消失。星空衛視6日發布公告，稱因運營困難，於5月8日暫停衛星傳輸服務。星空衛視是為中國觀眾打造以綜藝和娛樂內容為主的高收視頻道，是許多80後、90後收視日本動漫和「流星花園」等偶像劇的啟蒙台，隨即引發大批網友集體追憶，以「時代的眼淚」、「別了我的童年」表達不捨並衝上熱搜。24年歷史的星空衛視謝幕，背後是其母公司3年市值蒸發近500億元人民幣（約73.5億美元）的經營困境，短視頻與流媒體的衝擊也是主因。

據澎湃新聞報導，星空衛視官方微博6日發布公告，正式宣告因運營陷入困境，衛星合作方已通知該頻道於8日暫停衛星傳輸服務，並對觀眾表達了謝意與歉意，稱頻道將積極推進業務重組，尋求頻道資產收購、內容平台合作等多種發展可能，以新的模式延續品牌初心。

此次衛星傳輸暫停的直接原因是星空衛視持續面臨的運營壓力，核心在於高昂的衛星傳輸成本與萎縮的收入來源難以平衡。衛星傳輸服務單轉發器年租金就超過1000萬元，近年來短視頻、流媒體平台快速崛起，大幅擠壓傳統衛星電視的生存空間，導致電視廣告市場份額持續下滑，星空衛視的廣告收入也隨之大幅縮減，進一步加劇運營壓力。同時，星空衛視自身轉型滯後，近年海外綜藝、劇集的引進門檻提高，也限制了星空衛視的內容供給。

消息一出，大量網友湧向評論區，留言感慨這是「時代的眼淚」。

星空衛視（英文名：Star Satellite TV）最初是新聞集團旗下星空傳媒為中國市場設立的娛樂頻道。最早在1991年，李澤楷創辦的「衛星電視」（STAR TV）通過亞洲一號衛星傳輸開播了「衛視中文台」。1993年出售給梅鐸的新聞集團，2001年改名為「星空傳媒」，全盛時期有超過50個電視頻道，信號覆蓋亞洲3億觀眾。

2002年3月28日，新聞集團推出全新的「星空衛視」，在廣州舉行開播儀式，標誌著中國首次向境外全新頻道授予有線電視落地權。星空衛視提供全天24小時普通話節目，並作為國家批准在中國落地的五家海外衛星電視頻道之一。2014年，星空衛視歸入星空華文傳媒旗下運營。

從2002年開始至今24載，星空衛視逐漸成為陪伴一代觀眾成長的老牌娛樂平台，在網路尚不發達的2000年代至2010年代初，成為無數80後、90後的「娛樂啟蒙窗口」。比如傍晚時段的「星空動漫先鋒」三集連播，引入「火影忍者」、「犬夜叉」、「海賊王」等經典動漫；「星空熱舞俱樂部」是早期街舞文化啟蒙節目；劇集方面，「星空亞洲強檔」是王牌劇場，獨播「流星花園」、「王子變青蛙」、「浪漫滿屋」等經典台偶和韓劇。