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中國歐盟商會喊話 歐禁陸電信設備 面臨經損

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國歐盟商會公布的研究稱，如果按照歐盟提出的方案，將陸企的電信設備供應商排除出歐洲市場，到2030年，歐盟27國可能面臨高達3,678億歐元（約新台幣13.5兆元）的累計經濟損失。

據法廣中文網，這項研究由國際諮詢機構KPMG受中國歐盟商會委託完成。報告指出，歐盟相關措施一旦實施，「將在五年內，給歐盟成員國帶來3,678億歐元累計經濟損失」。報告所估算的成本不僅涉及電信商，還涵蓋整個經濟體系，包括更換現有設備所產生的額外支出、轉向價格更高且可能效率較低替代方案的成本，以及行政、法律費用和由強制過渡帶來的延誤。

研究顯示，德國將成為損失最嚴重的國家，預計損失超過1,700億歐元，占總額近一半；法國和義大利分別約為463億歐元和365億歐元。

中國歐盟商會會長劉建東表示，「加強網路安全、保護關鍵基礎設施是合理且廣泛共享的目標」，但問題在於「如何找到恰當平衡」，他批評歐盟委員會的做法「被政治化」，而非建立在「客觀且可驗證標準」基礎之上。

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