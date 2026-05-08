人行買黃金 4月連18月增持

中國人民銀行昨（7）日公布，4月黃金儲備7,464萬盎司，月增26萬盎司，遠高於3月增加的16萬盎司，這是人行連續第18個月增持黃金，顯示國際金價在4月震盪下跌之際，人行加碼買進黃金。

中新社報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，4月國際金價下跌，可能是人行增持黃金的一個直接原因。此外，從優化國際儲備結構的角度出發，人行增持黃金有一定必要性。

數據顯示，截至2026年4月底，在中國大陸主要由外匯存底和黃金儲備構成的官方國際儲備中，黃金儲備的占比約為9.1%，明顯低於全球平均水平。

王青認為，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，人行增持黃金能够增強主權貨幣的信用，為穩慎推進人民幣國際化創造有利條件，綜合各方面因素判斷，接下來人行增持黃金仍是大方向。

另外，大陸國家外匯管理局昨天公布，大陸4月外匯存底規模為3兆4,105億美元，較3月底上升684億美元，升幅2.05%。

大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，4月美元指數高位回調，主要非美元貨幣和資產價格上漲、估值修復，為外匯存底規模帶來較為明顯的帳面增值。