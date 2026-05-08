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人民幣升破6.8 三年新高 瑞銀預測年底上看6.7

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
離岸人民幣對美元匯率7日升破6.8。（新華社）
離岸人民幣對美元匯率7日升破6.8。（新華社）

離岸人民幣對美元匯率昨（7）日升破6.8，創逾三年新高，市場指出，「五一」長假期間美元承壓，節後人民幣消化內外因素後偏強。法人機構看好中長期升值趨勢，瑞銀預測年底上看6.7。

人民幣昨天中間價6.8487，創2023年3月24日以來新高，升值75基點。離岸人民幣最高升到6.7971，創逾三年高位；在岸人民幣也逼近6.8，同樣創下逾三年新高，下午盤收6.8015，升值134基點。

人民幣今年整體呈現溫和穩步升值態勢，今年前四月，在岸、離岸人民幣對美元分別升值2.61%、2.44%。

香港信報引述交易員分析，大陸「五一」長假期間，美元小幅承壓，日本當局入市干預推升日圓，節後首日人民幣集中消化長假期間內外部影響。

另有交易員認為，美伊談判仍未見明顯進展，地緣局勢不確定性仍然較高，美元避險需求仍在，而且高油價持續，美國聯準會降息的預期不斷被延後，這也支撐美元表現。中美元首會面前，預計人民幣延續穩中略升走勢。

分析認為，地緣政治局勢緊張、外部經貿環境複雜嚴峻，美元利率與匯率走勢也存在較大不確定性，這些因素都會對人民幣匯率產生擾動。在防範人民幣匯率過度升值或貶值的外匯政策目標下，人民幣匯率有望保持雙向波動。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，接下來人民幣將以穩為主，大致保持與美元反向波動、波幅相對較小的格局。

彭博報導，瑞銀報告中指出，未來十年，人民幣對美元匯率將因基本面改善與政策改革而持續走強，並預測2026年底在岸人民幣匯率將達到6.7。

人民幣匯率 瑞銀 香港

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