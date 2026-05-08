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陸車企掃貨全球閒置工廠 要在當地製造新能源車

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸車企在全球「掃貨」閒置工廠。圖為比亞迪巴西工廠生產的第一輛汽車。（新華社）
大陸車企在全球「掃貨」閒置工廠。圖為比亞迪巴西工廠生產的第一輛汽車。（新華社）

大陸吉利汽車與美國福特汽車日前達成協議，將收購福特西班牙巴倫西亞的閒置工廠，比亞迪收購福特巴西工廠，奇瑞汽車收購日產在西班牙及南非的工廠，大陸車企正在全球「掃貨」閒置工廠，搶進當地製造新能源車。

第一財經日報報導，由於全球燃油車銷量不佳、產能利用率大減，各國車廠紛紛出售閒置工廠，適逢陸企進軍全球市場，在歐盟對大陸電動車加徵反補貼關稅、新興市場整車進口高關稅等壁壘況下，收購或改造海外成熟生產線成為大陸車企出海的最優路徑。

近年來大陸車企正密集接手海外同業的閒置工廠。早在2020年，長城汽車就全資收購通用泰國羅勇府整車廠與動力總成廠，隨後又收購原賓士巴西伊拉塞馬波利斯工廠並於2025年8月投產。

比亞迪2024年3月接手福特巴西巴伊亞州卡馬薩里工廠，16個月後實現首車下線出廠；長安汽車與巴西CAOA集團合資改造現有工廠，於2026年3月正式投產。

奇瑞則在今年1月與日產就收購日產南非公司事宜達成協議，將於2026年年中收購日產南非羅斯林工廠的土地、建築物及相關資產。

相較於在海外投資建廠，透過收購的方式更加高效。從收購的工廠改造案例來看，通常僅需約一年的時間即可完成改造投產，而在海外建設一座工廠往往需要三到五年的建設周期。以長城汽車在俄羅斯建造的四大工藝工廠為例，歷時四年完成投產。

乘聯分會秘書長崔東樹指出，2025年大陸製造及自主品牌汽車的海外銷量已突破900萬輛，這一數值涵蓋自主品牌整車直接出口、國際車企中國基地出口、KD（散件組裝，Knock Down）件海外組裝量及大陸自主品牌海外基地產銷量，代表大陸汽車海外產銷體系完成從「產品出海」到「產業出海」的關鍵轉型。

崔東樹進一步指出，大陸汽車正以整車、零部件、海外基地協同發展的格局，沿著全球汽車產業的發展規律穩步前行，向海外銷量2,000萬輛的目標邁進。

比亞迪 南非 福特

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