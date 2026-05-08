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三星退出大陸家電市場

經濟日報／ 編譯易起宇、記者謝守真／綜合報導

三星電子在中國大陸市場的布局出現重大調整。該公司6日宣布，決定退出大陸家電市場，停止銷售包含電視、顯示器在內的所有家電產品。手機業務則不受影響。

三星大陸子公司6日表示，為應對急劇變化的市場環境，三星決定停止在大陸市場銷售包含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買產品的用戶，三星仍將按照相關法規提供售後服務，保障用戶權益不受影響。手機產品仍將正常銷售。

韓聯社引述業界人士報導，三星此次調整是因應商業環境變化與家電業務持續虧損。受全球不確定性和成本上升影響，三星家電業務持續承壓，去年相關部門虧損約2,000億韓元，大陸銷售法人淨利年減44%至1,681億韓元（1.16億美元）。

韓聯社指出，三星仍將在大陸繼續經營移動終端、半導體和醫療器械業務，並將業務重心轉向先進產業的研發與投資。

澎湃新聞指出，早在4月就有傳聞指出，三星大陸地區可能只會留下手機與存儲兩大核心業務，其餘業務可能整合或退出。知情人士表示，調整已獲三星總部批准，但尚未官方宣布。

三星電子今年稍早表示，在面臨家電部門競爭加劇和關稅風險之際，正在評估事業重組。

三星 三星電子 中國大陸

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