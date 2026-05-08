有色金屬之鄉 甘肅找礦突破

甘肅省副省長王旭六日在蘭州表示，甘肅是中國聞名的「有色金屬之鄉」，目前已發現礦產一五一種、查明資源量的有一○五種，鎳、鉑、鈀、釕等十三種礦產資源量居中國第一，五十一種礦產資源量位列中國前五。

中新社報導，當日，甘肅省人民政府新聞辦公室舉行專場新聞發布會。王旭說，甘肅加力推進礦產資源勘查，完善財政引領、社會參與的投入機制，「十四五」時期投入資金五十五點六五億元（人民幣，下同），新發現慶城億噸級油田、涇川特大型鈾礦、宕昌銻礦、玉門前紅泉金礦、平涼冶鎂白雲岩等大中型礦產地三十五處。

他表示，甘肅充分發揮市場配置資源的決定性作用，推動找礦成果轉化利用。「十四五」時期累計出讓礦業權七五五宗、成交價六一六點五六億元，拉動投資一千億元以上、新增工業產值三千億元。甘肅礦業及相關原材料加工、製品業營收，年均保持在七千億元以上，占到全省規模以上工業企業營收的三分之二。

王旭說，甘肅還厚植「綠」的底色，堅持開發與保護互促共進，全面推行綠色勘查，完善綠色礦山標準及評價體系，率先建立中國首個綠色礦山投融資項目庫，投放貸款二十七點二億元，累計建成綠色礦山一九四座。

目前甘肅已啟動實施有色冶金產業高端延伸行動，重點壯大鎳鈷、精品銅鋁加工等千億級產業鏈，做精高端特種鋼材產業，發展稀有、稀散、稀土金屬產業和黃金等貴金屬產業。