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廣交會 廣州交易團東協訂單增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州市商務局六日通報，第一三九屆廣交會期間，廣州交易團訂單收穫豐碩，其中對東盟（東協）市場意向成交表現尤為亮眼，涉及交易額同比增長百分之二十三點三。            

中新社報導，作為中國外貿的「風向標」和「晴雨表」，本屆廣交會吸引逾三點二萬家參展企業和來自兩百廿個國家和地區約三十一點四萬名境外採購商參加。其中，東南亞客商儼然主力軍，越南、馬來西亞、泰國等國家採購商進場，成為廣州企業收穫訂單的核心客源。        

來自廣州市商務局的信息顯示，二○二五年，廣州與東盟進出口貿易規模首次突破兩千億元（人民幣，下同），同比增長百分之二十八。今年第一季度，廣州與東盟十國進出口貿易規模達四七四點七億元。        

從貿易結構來看，今年一季度，廣州對東盟主要出口商品為機電產品、勞動密集型產品和高新技術產品，重點進口商品為消費品、農產品和機電產品，貿易往來的廣度與深度持續拓展。        

本屆廣交會期間，廣州企業聚焦東南亞市場消費升級和基建需求，從高端智造到非遺文創，從新能源產品到民生用品，全方位展現穗企的創新實力和產品競爭力。        

廣州三晶電氣股份有限公司是一家新能源企業，八成以上營收來自海外，已在全球設立六十六家全資子公司。該公司負責人表示，東南亞地區光儲市場增長迅猛，本屆廣交會期間，公司展出針對高溫高濕氣候的高防護等級智能光儲系統，獲得意向訂單大幅增長，當中東盟市場占比逾百分之十五。

東協 廣州 馬來西亞

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