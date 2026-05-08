聽新聞
0:00 / 0:00

海南島假期 免稅購物額增1成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

海口海關六日發布統計數據顯示，今年五一假期（五月一日至五日），海口海關共監管離島免稅購物金額五點五四億元（人民幣，下同），購物人數八點四六萬人次，購物件數四十四點一七萬件，比二○二五年同期分別增長百分之十點四、百分之七點四和百分之三點八。

中新社導，離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌。今年五一假期，官方和免稅企業圍繞「免稅+文旅」融合體驗，大力引流促銷。   　　 　　

中國免稅品（集團）有限責任公司所轄海南六家門店，不僅推出限時折扣、多件惠購、多倍積分等福利，還舉辦小型音樂會、童話巡遊等活動。位於海口的海控全球精品免稅城以品牌彩妝秀等文旅ＩＰ創新引客，該店市場營銷部總監侯曉飛說，五一假期客流量比去年同期增長近百分之十。

在ＣＤＦ海口國際免稅城，五一假期三家品牌門店集中開業，其中包括兩家海口首店。「品牌愈來愈多，店內折扣疊加消費券相當於打六折」。正在購物的安徽遊客劉婧文說，現在海南離島免稅店更像景區，她和家人除了購物外，還品美食、看表演、參加親子活動。

延伸閱讀

中國假期經濟擴內需 五一期間相關銷售年增14.3%

增長3.5％…五一黃金周 千萬旅客出入境

遠超預期 香港首季GDP上升5.9%

中國五一遊 排隊3小時、打卡1分鐘 月牙泉演唱會人比沙多

相關新聞

五一假期…陸核心城市 房產成交升溫

今年五一假期，大陸核心城市房地產市場交投活躍。五月一日至五日，大陸核心城市新房和二手房成交量均明顯高於去年同期。中指研究院六日發布的數據顯示，從新房來看，二○二六年五一假期期間，重點二十六城新建商品住

需求恢復 韓增多條飛陸航線

大陸對外航線近期多所變化。相對於中日之間航線與旅客銳減，南韓國土交通部近日宣布，經航空運輸審議委員會審議，已向多家南韓航空公司分配了數十項國際航線運輸權。

有色金屬之鄉 甘肅找礦突破

甘肅省副省長王旭六日在蘭州表示，甘肅是中國聞名的「有色金屬之鄉」，目前已發現礦產一五一種、查明資源量的有一○五種，鎳、鉑、鈀、釕等十三種礦產資源量居中國第一，五十一種礦產資源量位列中國前五。

廣交會 廣州交易團東協訂單增

廣州市商務局六日通報，第一三九屆廣交會期間，廣州交易團訂單收穫豐碩，其中對東盟（東協）市場意向成交表現尤為亮眼，涉及交易額同比增長百分之二十三點三。

海南島假期 免稅購物額增1成

海口海關六日發布統計數據顯示，今年五一假期（五月一日至五日），海口海關共監管離島免稅購物金額五點五四億元（人民幣，下同），購物人數八點四六萬人次，購物件數四十四點一七萬件，比二○二五年同期分別增長百分

大摩：人形機器人將使中國出口優勢邁入新階段

摩根士丹利最新研究指出，中國大陸在人形機器人領域的先發優勢，將助力北京在全球製造業和出口領域開啟新一輪主導地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。