海南島假期 免稅購物額增1成

海口海關六日發布統計數據顯示，今年五一假期（五月一日至五日），海口海關共監管離島免稅購物金額五點五四億元（人民幣，下同），購物人數八點四六萬人次，購物件數四十四點一七萬件，比二○二五年同期分別增長百分之十點四、百分之七點四和百分之三點八。

中新社導，離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌。今年五一假期，官方和免稅企業圍繞「免稅+文旅」融合體驗，大力引流促銷。

中國免稅品（集團）有限責任公司所轄海南六家門店，不僅推出限時折扣、多件惠購、多倍積分等福利，還舉辦小型音樂會、童話巡遊等活動。位於海口的海控全球精品免稅城以品牌彩妝秀等文旅ＩＰ創新引客，該店市場營銷部總監侯曉飛說，五一假期客流量比去年同期增長近百分之十。

在ＣＤＦ海口國際免稅城，五一假期三家品牌門店集中開業，其中包括兩家海口首店。「品牌愈來愈多，店內折扣疊加消費券相當於打六折」。正在購物的安徽遊客劉婧文說，現在海南離島免稅店更像景區，她和家人除了購物外，還品美食、看表演、參加親子活動。