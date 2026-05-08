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五一假期…陸核心城市 房產成交升溫

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
五一假期核心城市樓市升溫，多地二手房交易同比大增。圖為稍早前的山西太原舉辦春季商品房大型促銷活動。（中新社）
五一假期核心城市樓市升溫，多地二手房交易同比大增。圖為稍早前的山西太原舉辦春季商品房大型促銷活動。（中新社）

今年五一假期，大陸核心城市房地產市場交投活躍。五月一日至五日，大陸核心城市新房和二手房成交量均明顯高於去年同期。中指研究院六日發布的數據顯示，從新房來看，二○二六年五一假期期間，重點二十六城新建商品住宅網簽面積五十一點八萬平方米，同比增長百分之十二點五。     　　

中新社報導，五一假期前，廣州、深圳武漢等城市扎堆出台房地產新政。據中指研究院監測，五一假期期間，這些城市新房項目到訪及成交提升顯著：深圳新房銷售面積同比增長百分之五十九，武漢同比增長百分之一二二，上海新房網簽成交量同比增長百分之四十五，北京、杭州、西安等城市新房市場則延續前期溫和復甦走勢。廣州全市十一區一手樓盤日均到訪量八六九二組次，同比增長百分之三十點八，日均認購量六三四套，同比增長百分之五十點一。整體來看，區域分化、產品分化仍是市場主旋律，高性價比及改善型項目表現相對突出。 　　

二手房方面，五一假期期間，十一個城市二手住宅網簽成交合計約二千三百套，較二○二五年同期增長百分之二十六點七，相比二○二四年同期增長近七成。其中，北京、上海、深圳五一假期期間二手住宅網簽成交量同比分別增長百分之七十六、百分之十六、百分之八十一。北京、上海二手房市場延續小陽春態勢，深圳受四月末出台新政等提振，市場活躍度顯著提升。廣州的日均帶看人次、日均認購量較四月分別同比增長百分之十五點六、百分之五點二，認購量同比大幅增長百分之六十三點四。

從四月份樓市交易情況來看，據機構監測，當月，二十個重點城市二手房成交量同比年內首次轉增。根據中指研究院數據，四月二十城二手住宅成交十五點六萬套，同比增長百分之十三點四。累計來看，一至四月，二十城二手住宅成交四十八點九萬套，同比增長百分之○點八，需求穩定釋放。 　　

其中，四月，北京二手住宅成交一點八萬套，創近五年四月份最高，上海二手商品房成交二點九萬套，成交規模也處於近年同期高位。當月，煙台、廈門、衢州等二、三線城市二手房同比交易量也出現明顯增長。

武漢 深圳 上海

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