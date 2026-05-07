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大摩：人形機器人將使中國出口優勢邁入新階段

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸的人形機器人企業傾向更快推動產品落地，並以本土市場作為試驗場。圖為五一期間，杭州推出人形機器人交通警察。（中新網）
大陸的人形機器人企業傾向更快推動產品落地，並以本土市場作為試驗場。圖為五一期間，杭州推出人形機器人交通警察。（中新網）

摩根士丹利最新研究指出，中國大陸在人形機器人領域的先發優勢，將助力北京在全球製造業和出口領域開啟新一輪主導地位。

彭博報導，由摩根士丹利亞洲首席經濟學家阿亞（Chetan Ahya）領銜撰寫的報告稱，類似10年前中國率先將電動車確立為增長引擎，中國在人形機器人領域的投入和領先布局，預計將使它全球製造業占比從目前的15%提升至2030年的16.5%。

過去幾年間，機器人技術已從實驗室走向現實應用，中國大陸的科技園區、工廠和大學已陸續部署人形機器人。此外，政府採購也逐步啟動，為更廣泛應用鋪平道路。

阿亞在報告中說，中國在提前識別新一輪增長領域並進行前瞻性布局方面「擁有良好記錄」，並以已佔據主導地位的中國電動車和電池產業為例指出，「機器人產業正沿著類似路徑發展」。

在產業布局上，中國正如同發展電動車產業一般，加快完善人形機器人全產業鏈產能體系。與此同時，包括特斯拉在內的美國企業也在加大投入爭奪主導權，使人形機器人競爭成為中美更廣泛戰略博弈的一部分。

摩根士丹利經濟學家分析，美國路徑更側重於高成本、高規格原型機研發，在擴大生產前強調充分測試；而中國企業則更快推動產品落地，並以本土市場作為試驗場。

但報告也指出，保護主義可能帶來不確定性。中國電動車已在全球遭遇關稅及其他限制。儘管人形機器人仍屬新興產業，對既有就業與生產者的保護需求相對較低，但圍繞安全與技術依賴的擔憂可能上升。

此外，過度投資與激烈競爭可能壓縮利潤空間導致產能過剩，也是行業潛在風險。報告稱，機器人供應的快速增長可能推動自動化設備價格持續下行，「這是一把雙刃劍」；一方面，更便宜的機器人有助於加快全球普及、提升生產效率並抑制終端產品通脹；另一方面，供給過快擴張也可能削弱行業定價能力與回報水平。

摩根 機器人

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