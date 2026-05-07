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美伊衝突 大陸銀行傳暫停向遭美制裁煉油廠發新貸款

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸金監局要相關銀行檢查與恒力石化（大連）煉化等公司的業務往來及評估風險。（百度百科）
大陸金監局要相關銀行檢查與恒力石化（大連）煉化等公司的業務往來及評估風險。（百度百科）

彭博引述知情人士報導，大陸國家金融監督管理總局近期建議國內大型銀行，暫停向近日被美國制裁的5家煉油廠發放新貸款。

知情人士指，金監局要相關銀行檢查與恒力石化（大連）煉化等公司的業務往來及評估風險，並等待進一步指示。儘管銀行被告知暫不發放新增的人民幣貸款，但也被要求不抽貸。

報導指，該口頭指示發生在「五一」連假開始前，不過大陸商務部2日發布通知，指示企業無視美國制裁。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）上月24日宣布對恒力實施制裁，理由是這家中國民營煉油產業第2大企業，已購買價值數十億美元的伊朗石油，是伊朗原油和其他石油產品的最大客戶之一。

美國財政部上月底表示，正動用「一切可用工具和權利」，準備好對持續支持伊朗活動的外國金融機構實施次級制裁。

大陸商務部 恒力石化 人民幣

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