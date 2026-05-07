中國歐盟商會：歐盟若禁用陸企電信設備 恐面臨逾13兆元經濟損失

中國歐盟商會6日公布的研究稱，如果歐盟按照布魯塞爾提出的方案，將陸企的電信設備供應商排除出歐洲市場，到2030年，歐盟27國可能面臨高達3,678億歐元（約新台幣13.54兆元）的累計經濟損失。

據法廣中文網，這項研究由國際諮詢機構KPMG受中國歐盟商會委託完成。報告指出，歐盟相關措施一旦實施，「將在5年內，給歐盟成員國帶來3,678億歐元累計經濟損失」。報告所估算的成本不僅涉及電信商，還涵蓋整個經濟體系，包括更換現有設備所產生的額外支出、轉向價格更高且可能效率較低替代方案的成本，以及行政、法律費用和由強制過渡帶來的延誤。

研究顯示，德國將成為損失最嚴重的國家，預計損失超過1,700億歐元，佔總額近一半；法國和義大利分別約為463億歐元和365億歐元。

中國歐盟商會會長劉建東表示，「加強網路安全、保護關鍵基礎設施是合理且廣泛共享的目標」，但問題在於「如何找到恰當平衡」，他批評歐盟委員會的做法「被政治化」，而非建立在「客觀且可驗證標準」基礎之上。

今年1月，歐盟委員會提議在修訂《歐盟網路安全法》過程中，允許歐盟範圍內禁用被認定對網路安全構成風險的外國電信設備供應商，其中包括華為與中興通訊ZTE，但相關修法仍需獲得歐盟成員國以及歐洲議會批准。先前，歐盟曾於2023年建議成員國將華為、中興排除出5G網路，但迄今僅不到一半成員國落實相關建議。