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彭博：長和正考慮進一步出售電訊資產 退出成本高昂市場

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港長和集團傳正考慮進一步出售電訊資產，以期退出競爭日益激烈且成本高昂的電訊業。（微博照片）
香港長和集團傳正考慮進一步出售電訊資產，以期退出競爭日益激烈且成本高昂的電訊業。（微博照片）

香港長和繼以43億英鎊（約新台幣1,834億元）出售英國電訊業務VodafoneThree 49%股權後，據報正考慮進一步出售電訊資產，以期退出競爭日益激烈且成本高昂的電訊業。

彭博引述知情人士報導，由李嘉誠創立的長和，近期不太可能急於達成交易，因希望最大限度地提高資產價值。知情人士又表示，長和或會根據市場狀況調整策略，同時，將電訊資產上市仍是一個選項。

長和仍在包括義大利、瑞典和丹麥在內的多個歐洲市場開展電訊業務，持有和記電訊香港控股有限公司控股權，此外還透過合資在澳洲和東南亞開展業務。

報導指出，雖然電訊業務仍是長和第二大收入來源，但該業務一直受到高額折舊和攤銷影響拖累集團利潤。根據其年報，去年計入折舊和攤銷後，該業務收益暴跌逾80%。另外，電訊業亦面臨日益激烈競爭，未來幾年需要數十億美元投資才能跟上新一代移動網路的發展步伐。

長和日前公布旗下全資附屬CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）已同意出售其於英國最大流動網路營運商VodafoneThree所持的49%股權，長和的VodafoneThree持股將按代價金額43億英鎊予以註銷，交易讓集團能以具吸引力的估值將其投資變現，而集團預期確認收益約47億港元。

李嘉誠 丹麥 香港 長和集團

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