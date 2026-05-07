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中國假期經濟擴內需 五一期間相關銷售年增14.3%

中央社／ 上海7日電

中國連休5天的五一假期落幕，中國國家稅務總局6日公布的增值稅發票數據顯示，五一假期相關行業銷售收入年增14.3%，尤其文化與體育活動消費顯著增長。假期經濟成為中國擴大內需的重要動力。

綜合陸媒第一財經、證券日報報導，中國國家稅務總局數據還顯示，旅遊遊覽和娛樂服務銷售收入年增21.2%。尤其是文化服務、體育服務銷售收入較去年同期分別增長42.3%、44.1%，其中，包括演唱會在內的文藝表演、體育健身服務較去年同期分別增長41.7%、50.2%。

網約車平台與互聯網消費平台數據也反映消費者對文化體育活動的青睞，五一期間，演唱會周邊網約車單量比平日上漲88%，賽事周邊單量比平日平均上漲185%。以中超、蘇超為代表的體育賽事，以及音樂節、演唱會等活動，帶動出行消費熱潮，包括住宿、餐飲服務及周邊景區消費。

中國國家稅務總局數據還顯示，五一假期，餐飲消費市場態勢良好，不少地方推出特色餐飲活動，帶動餐飲銷售收入年增31.4%，其中小吃服務、酒吧茶館服務銷售收入較去年同期分別增長41.6%、51.5%，正餐服務年增26.8%。

報導引述中國國家稅務總局稅收科學研究所所長黃立新表示，五一假期消費持續升溫，消費潛力有效釋放，特別是隨著促進服務消費發展政策措施持續發力顯效，服務消費不斷升級，呈現較高熱度，為經濟高質量發展注入強勁動力。

證券日報報導指，4月28日召開的中共中央政治局會議明確指出，「要深入挖掘內需潛力。擴大優質商品和服務供給，推動消費升級」。五一期間文旅消費的成績單，顯示假日經濟已成為擴大內需、推動經濟高質量發展的重要抓手。

演唱會 旅遊 體育

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