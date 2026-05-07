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南韓新增多條直航大陸城市航線 陸國航開通重慶直飛馬尼拉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸三大航空公司自去年底起大量削減對日航班。據「航班管家」數據，3月大陸往返日本的航班取消約2,691班，取消率約50%。（微博照片）
大陸三大航空公司自去年底起大量削減對日航班。據「航班管家」數據，3月大陸往返日本的航班取消約2,691班，取消率約50%。（微博照片）

大陸對外航線近期多所變化。相對於中日之間航線與旅客銳減，南韓國土交通部近日宣布，經航空運輸審議委員會審議，已向多家南韓航空公司分配了數十項國際航線運輸權。

另外，大陸的中國國航本月開通重慶至菲律賓首都馬尼拉的直飛往返航線。該航線5月1日正式啟用，計劃每周安排4班往返航班，其中，從重慶出發飛往馬尼拉的CA481航班，每周一、三、五、六晚上9時起飛；從馬尼拉返回重慶的CA482航班，每周二、四、六、日當地時間凌晨1時50分起飛。

澎湃新聞引述韓媒報導，隨著韓中旅客需求恢復，此次分配重點聚焦於擴大南韓地方機場的國際航班。數據顯示，今年第1季韓中航線旅客量約達439萬人次，已超過新冠疫情前的水準。

根據分配結果，以釜山、清州、大邱、襄陽等地方機場以及仁川機場為中心，通往大陸主要城市的航線將大幅擴充；其中，飛往北京、上海、杭州、成都、廣州、廈門等地的直飛航線將增加，此前停飛的襄陽至上海航線也將恢復。

從各地方機場來看，釜山方面獲得了廣州（釜山航空）、杭州、廈門、上海（易斯達航空）以及桂林（濟州航空）航線；清州方面，可依航空和易斯達航空重新獲得了北京、成都、杭州、廈門、黃山航線；

大邱方面，易斯達航空和濟州航空將分別執飛上海和張家界航線；帕拉塔航空則計畫恢復襄陽至上海航線。

仁川國際機場方面，帕拉塔航空獲得了深圳、成都、重慶航線的營運權，易斯達航空獲分廈門和呼和浩特航線營運權。寧波航線則由韓亞航空和普萊米亞航空共同執飛。此外，仁川國際機場新增航線還包括無錫（大韓航空）和宜昌（真航空）等。

星媒《聯合早報》日前引述共同社稱，1名日本大型旅行社的中國遊負責人透露，由於預約取消激增、中日航班大幅削減，日本赴大陸遊客數量暴跌9成。同時，中國赴日旅客人數也大幅下滑。據日本政府觀光局統計，3月大陸訪日遊客年減55.9%，僅剩29.1萬人，已連續第4個月同比下降。

在赴日航線方面，大陸三大航公空司去年底起大量削減對日航班。據「航班管家」數據，3月大陸往返日本的航班取消約2,691班，取消率約50%。另據AeroRoutes數據，大陸航空公司赴日航班座位數，從2月的86.1萬座降至3月的32.9萬座，降幅達60.2%。武漢等城市已完全沒有直飛日本航班。

在赴陸航線方面，日本至中國大陸航班也大幅縮減。日方旅行社透露，上海等地直航大幅減少，現存運能基本上由商務旅客和大陸國內遊客占據，日本旅遊團幾無空間可入，以兵馬俑所在地陝西西安為例，對日直航已全部停飛。

馬尼拉 南韓 重慶

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